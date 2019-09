Liberecký „inventář“ Derner se zřekl čísla, aby vzdal hold kamarádovi

Odjakživa nastupoval s číslem 17, to však budou fanoušci v novém ročníku hledat na jeho zádech marně. Nově totiž nosí šestku - na počest svého velkého hokejového kamaráda Jana Výtiska.

Ten sice aktuálně hraje v obraně Vítkovic, v roce 2016 však dovedl Bílé Tygry z Liberce coby kapitán k mistrovskému titulu. „Zůstali jsme kamarády i poté, co odešel a vrátil se domů. Pořád si voláme, držíme při sobě a navzájem se povzbuzujeme. Přemýšlel jsem, jak bych mu to vrátil, a napadlo mě, že celou sezonu odehraju s číslem šest, které Honza nosí, a po skončení mu ten dres věnuju,“ prozradil 36letý obránce Bílých Tygrů Liberec.

Derner už šestku jednou oblékl v minulé sezoně, tehdy však jen náhodou. V zápase s Hradcem Králové si roztrhl dres a od kustodů dostal náhradní trikot s číslem šest. Přinesl mu štěstí: ač není žádný střelec, dal v utkání dva góly. „S mým rozhodnutím ale tehdejší zápas nesouvisí. Je to můj dárek Honzovi Výtiskovi a taky menší změna stereotypu po všech těch letech,“ říká Derner.

Výtisk prý nápad libereckého parťáka nosit dres s jeho tradičním číslem přijal s nadšením. „Říkal mi: Klidně to zkus, jen doufám, že nebudeš dávat hodně gólů,“ směje se liberecký obránce. Spoluhráči a trenéři se sice nejdřív divili, proč mění číslo, ale když jim to vysvětlil, zalíbilo se jim to.

Do extraligy vstoupí hokejisté Liberce za necelé dva týdny na ledě Hradce, už tento týden je však doma čekají odvety Ligy mistrů se severoirským Belfastem a švédskou Luleou.

Odložit sedmnáctku, kterou nosil na dresu celý život, mu nedělalo potíže. „Já neberu dres jako nějaký talisman. Jednoho dne o dovolené jsem se prostě rozhodl a bylo to. Jen doufám, že se nám bude dařit. Když ne, tak mi třeba tu sedmnáctku dají zpátky,“ dodal zkušený bek v žertu.

Lukáš Derner je už skoro inventářem libereckého klubu. S výjimkou dvou epizod na hostování v Plzni tu strávil celou kariéru. V klubových barvách zažil oslavy mistrovského titulu i boj o záchranu, na kontě má celkem 732 extraligových startů (za Liberec 672).

Za necelé dva týdny mu do statistik začnou naskakovat další, protože zůstává pevnou součástí tygří sestavy. „Začnu svoji už patnáctou sezonu v extralize, ale uvnitř to cítím stejně, jako bych nastupoval do té první. Hokej mě pořád baví a těším se, až to vypukne.“