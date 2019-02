Dernerův skvělý den: dal dva góly a překonal liberecký rekord

Byl to neskutečný nervák. Bílí Tygři museli zápas otáčet z nepříznivého stavu 1:3. O své výhře paradoxně rozhodli dvěma góly ve vlastním oslabení ve třetí třetině.

Běžela 55. minuta, skóre bylo nerozhodné 3:3 a Hradec hrál po vyloučení Filippiho čtyřminutovou přesilovku, kterou mohl využít k rozhodnutí zápasu. Jenže stal se pravý opak.

Liberec dokázal zavézt puk do pásma soupeře, obránce Derner napřáhl téměř od modré a jeho bomba skončila v horním růžku hradecké branky.

Domácí tým šel ve šlágru 48. kola extraligy do vedení a po necelé minutě stále v přesilovce soupeře Jelínek po sólu zvýšil na 5:3. Šestnáct vteřin před koncem zápasu znovu napřáhl z dálky Derner a svým druhým gólem podtrhl cennou výhru Bílých Tygrů.

„Začátek zápasu nám ulítl, dostali jsme nějaké góly do prázdné branky, ale jsme rádi, že jsme to nakonec před plnou arénou zvládli. V oslabení se přede mnou otevřel prostor, a tak jsem zavřel oči a vystřelil jsem. Ani jsem ten gól neviděl,“ komentoval zkušený bek svoji první trefu, která byla nakonec vítězná. „Letos jsem se zatím nemohl trefit a už jsem si říkal, že to není možné, že už ten gól snad nedám. Jsem rád, že to pomohlo týmu k důležitým bodům.“

Oba své góly Lukáš Derner věnoval bývalému libereckému kapitánovi Janovi Výtiskovi, který právě v neděli v dresu Vítkovic odehrál své tisící utkání v extralize.

„Je paradox, že jsem zápas odehrál s číslem šest, které tady Honza dřív nosil,“ podotkl Derner. Hned v prvním střídání mu totiž Smoleňák při vzájemném pošťuchování roztrhl dres s tradiční sedmnáctkou a kustodi mu nabídli náhradní trikot s číslem šest. „Jestli už teď budu hrát se šestkou pokaždé? Ne, to bych Honzovi Výtiskovi neudělal,“ smál se Lukáš Derner.

Pětatřicetiletý obránce se stal mužem zápasu nejen díky svým dvěma gólům, ale překonal i letitý klubový rekord. Odehrál totiž už 651. utkání za Liberec a v počtu zápasů za severočeský tým tak předčil současného generálního manažera Ctibora Jecha.

Bílí Tygři už pro něj jako pro jednoho z klíčových hráčů chystají novou smlouvu.

Liberec se díky výhře nad Hradcem udržel na prvním místě tabulky a vidina zisku Prezidentského poháru se čtyři kola před koncem opět přiblížila.

„Je to velké lákadlo, ale důležitější je doladit formu, aby byla optimální do play off. Ale určitě by byla škoda si to nechat ujít. Základní část jsem s Libercem vyhrál už čtyřikrát a je to jako droga, kdo to jednou zažije, chce Prezidentský pohár vyhrávat pořád,“ prohlásil hrdina zápasu s Hradcem Lukáš Derner.