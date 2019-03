Prezidentský pohár je jako droga, říká liberecký bek Derner

Když tým ze severu Čech v roce 2006 vyhrál základní část poprvé, byl u toho i tehdy 22letý obránce Lukáš Derner. Dnes má muž dlouhodobě věrný libereckým barvám na kontě už pět podobných triumfů, v pátek večer na ledě Sparty znovu nadšeně pozvedl nad hlavu Prezidentský pohár.

„Je to super, já už jsem říkal někde předtím, že to je jako droga. Vyhrajete to jednou, chcete to vyhrávat neustále a pořád,“ řekl Lukáš Derner po závěrečné prohře 2:5 na Spartě. „Je to vizitka klubu za celoroční práci. Já si myslím, že někde ve Švédsku nebo ve Finsku si toho strašně cení. Někde to je i hodnocené víc než titul. Musíte na vysoké úrovni odehrát 52 kol.“

Liberec v základní části uplatnil svou obrovskou útočnou sílu. Marek Kvapil dlouho vedl kanadské bodování, týmu pomohly i návraty ofenzivních opor Michala Birnera a Tomáše Filippiho. Bojovníky ze severu Čech zdobily také skvělé přesilovky i oslabení a spolehlivé výkony obrany v čele s gólmanem Romanem Willem, těžili i z toho, že se jim vyhýbala zranění.

Liberečtí se na rozdíl od jiných týmů na Prezidentský pohár nerozpakovali sáhnout. Křepčili s ním na ledové ploše pražské arény a ukazovali jej stovkám fanoušků, kteří za nimi přijeli. „Před třemi roky jsme ho zvedli nad hlavu a udělali jsme titul. Dva roky zpátky jsme ho opět zvedli a udělali jsme finále, takže není prostor na pověrčivost. Dotknul jsem se ho i teď a rád bych udělal finále,“ prohlásil trenér Filip Pešán.

Teď mají Bílí Tygři hodně času na přípravu. Do vyřazovacích bojů vstoupí až uprostřed příštího týdne dvěma domácími čtvrtfinálovými zápasy. „Je potřeba nabrat sílu a odpočinout si. Na tuhle fázi sezony se každý strašně těší. Play off je super,“ řekl obránce Derner, který v letošní sezoně překonal metu 650 zápasů v libereckém dresu a překonal tak klubový rekord.

Na soupeře si Liberec musí počkat až po předkole. Bude to jeden z trojice Mladá Boleslav, Zlín, Sparta. „Myslím si, že sezona je tak vyrovnaná, že první by mohl prohrát s posledním. I týmy zespoda hrály výborně, takže i lidi mohli vidět, že se to prolínalo. Výsledky nebyly jednoznačné. Nemůžeme koukat na soupeře. Jestli chceme titul vyhrát, tak musíme porazit prostě každého a mít v hlavách naši hru,“ uvědomuje si Lukáš Derner.

„Extraliga je strašně vyrovnaná, do posledního kola se hrálo o každý bod, takže je prakticky jedno, na koho narazíme,“ přidal se útočník Petr Jelínek. „Je tam hodně nepříjemných týmů, ale my máme také silný kádr, takže se nikoho nebojíme.“ V závěru základní části Liberci jako by trochu docházel dech. Čtyři zápasy z posledních šesti lídři extraligy prohráli. Kapitán Jelínek z toho však žádnou vědu nedělá. „Nemyslím si, že jsme ty poslední zápasy odehráli špatně, ale na tom teď tolik nezáleží. Začíná nám nová část sezony, víme, že kádr máme kvalitní a každý ví, o co hrajeme.“

V Liberci dnes startuje volný prodej vstupenek na první čtvrtfinálové duely, které se hrají pod Ještědem ve středu 20. a ve čtvrtek 21. března. Doteď si mohli místa rezervovat pouze majitelé permanentek a klubových karet, kteří již obsadili několik tisíc míst. Na oba zápasy však stále zbývá dostatek volných sedadel. Prodej začíná v 9 hodin v pokladnách Home Credit Areny, místa si lze zajistit i online v síti Ticketmaster.