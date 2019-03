Hokejisté Liberce tužili partu v luxusu i na skromném stadionku

„Máme trošku těžší podmínky na zimáku, kde je zima a takové trošku old school zázemí. Na druhou stranu máme komfort se vším všudy, co potřebujeme, úžasné jídlo a hotel sami pro sebe. To pro nás může být výjimečná a užitečná kombinace,“ popsal kouč Filip Pešán.

Bílí Tygři mají s Frýdlantem skvělé zkušenosti. Před vyřazovací částí extraligy se tu letos připravovali už potřetí. V obou předchozích případech pak došli až do finále, v roce 2016 dokonce zvedli nad hlavu mistrovský pohár. „Jezdíme sem vždycky, když vyhrajeme základní část, což se nám letos povedlo. Máme tady klid na práci a na tužení kolektivu,“ řekl Pešán.

Před čtyřhvězdičkovým hotelem Antonie plápolají vlajky Bílých Tygrů. Že je tu něco jinak než obvykle, je patrné na první pohled. Na monitoru u recepce svítí program hokejistů, kteří hotel na nějaký čas obsadili. V sedm ráno budíček, pak snídaně, odjezd na trénink, následně přesun na oběd zpět do hotelu. Odpoledne svačina, po ní druhá fáze na ledě, pak večeře a regenerace v hotelovém wellnesu s bazénem a saunou. Ve čtvrtek večer Bílí Tygři také stačili rozdat podpisy mladým frýdlantským hokejistům.

Hráči týmu, který letos už potřetí během posledních čtyř let vyhrál základní část extraligy, si vytržení ze stereotypu pochvalují. „Alespoň nejsme čtrnáct dní jen na zimáku v Liberci. Jezdíme sem a jsme všichni spokojení,“ prohlásil kapitán týmu Petr Jelínek, který je na soustředění v městečku ležícím dvacet kilometrů na sever od Liberce už potřetí.

Nejproduktivnější hráč Marek Kvapil naproti tomu zažívá herní kemp před play off v Liberci poprvé. „Hotel je parádní, nemůžeme si stěžovat. Zimáček je starší, ale je to v pohodě. Hlavní je stmelit partu a ten účel to splní,“ řekl Kvapil.

„Hotel je nádherný a na zimák můžeme chodit pěšky. Jsme spolu, což nám může jedině pomoct, a máme čas se pořádně připravit na play off,“ doplnil mladý obránce Tomáš Hanousek, který zažívá svou první extraligovou sezonu.

V sobotu se Bílí Tygři vrací zpět pod Ještěd a od neděle budou pokračovat v přípravě na play off v domácích podmínkách. Do čtvrtfinálových bojů vstoupí ve středu na vlastním ledě.