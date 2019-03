Tygří play off: bílé město a červené fixy

Hlavním motivem vyřazovací části jsou v Liberci tři modré obdélníky na bílém podkladu. Co znamenají, není těžké uhádnout: první čtvrtfinále, druhý semifinále, třetí finále. „Pojďme si to odškrtnout,“ zní aktuální liberecké motto. A právě k tomu se hodí fixy z libereckého fanshopu. „Věříme, že se nám tahle pointa podaří vyplnit, i když víme, sport může být všelijaký a neradi bychom úspěch zakřikli. Kdyby obdélníky zůstaly neodškrtnuté, bylo by to samozřejmě nepříjemné,“ říká klubový mluvčí Martin Kadlec.

K odškrtnutí políček mají liberečtí hokejisté dobré předpoklady. Potřetí během čtyř let se jim podařilo vyhrát základní část extraligy a teď čekají na čtvrtfinálového soupeře, který vzejde z předkola.

Liberec se v letošním play off extraligy po roční odmlce zase zbarví do bíla. Zatímco v minulé sezoně klub zaexperimentoval s růžovou barvou a mottem „Vidíme to růžově“, nyní se vrací k tradici „white outu“ podle hesla: čím víc bílé barvy v hledišti, tím větší dojem síly domácího týmu a zastrašení soupeře.

Start základní části extraligy provázela v Liberci tradičně mohutná kampaň plná vtipných hesel. Před vstupem do rozhodující fáze sezony jde klubu spíš o navození bojovné atmosféry. „Play off nepotřebuje tak velkou reklamní podporu. Věříme, že zápasy budou vyprodané v uvozovkách samy od sebe. Na druhou stranu chceme být ve městě vidět a chceme obarvit Liberec do bíla,“ říká mluvčí Bílých Tygrů.

Před play off nasadil klub do ulic dvě stovky plakátů, nechal též vyrobit přes dvacet billboardů, které visí nejen v Liberci, ale také v Jablonci, Turnově či na Českolipsku. „Děláme i digitální kampaň, takže vám na internetu můžou vyskočit tygří bannery,“ vysvětluje Kadlec. „Chystáme i virální videa, která budou sloužit k nahecování diváků v hale. Taky uvidíme, jaký nakonec přijede soupeř. Třeba na něj ještě před čtvrtfinále něco vymyslíme.“

První dva čtvrtfinálové zápasy se hrají v Liberci příští středu a čtvrtek od 19 hodin. Včera odpoledne zbývaly v prodeji poslední desítky míst k sezení, s lístky ke stání to bylo podobné. „Věříme, že bude vyprodáno,“ zní z klubu. Je jen otázkou, zda se na play off dostaví všech téměř tisíc majitelů klubových karet, jejichž místa Liberec nemůže nabízet k volnému prodeji.