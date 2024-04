Lanovka na Ještěd bude delší a jen s jednou kabinou. Hotová má být za pět let

Zastupitelé i veřejnost, která měla možnost o budoucnosti lanovky v minulých měsících rovněž hlasovat, vybírali ze tří možných variant pro nynější i prodlouženou variantu. První typ počítal se zachováním kyvadlového provozu dvou kabin, druhý by fungoval na základě oběžného systému a v třetí, zvolené variantě takzvané „tramvaje“, dopravu zajišťuje jen jedna velká kabina.

„Společnost SIAL (zpracovatel studie proveditelnosti, pozn. red.) dostala také zadání, aby prověřila možnost znovuzavedení té původní historické lanovky. Na to nám bylo po mnoha dotazech odpovězeno, že to současné technologie neumožňují,“ podotkl náměstek primátora pro architekturu a veřejný prostor Jiří Janďourek.

Podle studie proveditelnosti by vybudování „tramvaje“ mělo stát 360 až 440 milionů korun. Případná obnova kyvadlové lanovky by se pohybovala mezi 410 až 500 miliony a stavba oběžné lanovky se 17 kabinami by vyšla na 330 až 400 milionů korun. „Máme ale za to, že oběžná kabina, byť může být ekonomicky zajímavá pro některé investory, pro město Liberec a pro Ještěd není vhodná,“ řekl k nejlevnější variantě primátor města Jaroslav Zámečník.

Varianty se lišily nejen investičními a provozními náklady, ale také kapacitou a velikostí kabiny či možností fungování i za zhoršených podmínek počasí. Čerstvě zvolený typ pojme v jediné kabině až sto lidí. Do tragické nehody v říjnu roku 2021 vozily cestující k vysílači kyvadlově dvě kabiny, z nichž každá pobrala 35 cestujících.

Trasa visuté lanovky na Ještěd měří v současnosti bezmála 1,2 kilometru, prodloužením ke konečné tramvaje v Horním Hanychově by narostla o dalších 770 metrů. Podle ideálních scénářů by mohla být nová lanovka v provozu od ledna roku 2029.

„Plánujeme stavět lanovou dráhu systémem ‚design and build‘, což je ‚navrhni a postav‘. Tím bychom přenesli na dodavatele veškeré starosti i s vydáním stavebních povolení,“ upřesnil primátor.

Lanovka je aktuálně stále ve vlastnictví Českých drah (ČD), které se ale s městem již domluvily na ceně. S částkou 34,976 milionu korun souhlasili jak městští radní, tak také představenstvo ČD.