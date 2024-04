Oprava bazénu v Liberci je v nedohlednu, provizorně by mohl otevřít letos

Ticho jako v kostele panuje v uzavřeném libereckém bazénu. Šplouchání plavců zatím ruch dělníků nevystřídal kvůli zrušenému výsledku tendru na opravu areálu. Vedení areálu proto nevylučuje případné dočasné otevření ve stávajícím stavu.

„Teoreticky by to šlo. Po technické stránce je bazén svým způsobem funkční. Byl funkční do posledního dne, kdy jsme tu byli. Máme všechny revize, ale nemáme už žádné zaměstnance. Na konci dubna všem končí smlouvy,“ zamýšlí se Robert Korselt, jednatel městské společnosti Bazén Liberec.

„Kdybychom teoreticky chtěli bazén otevřít na zimní sezonu, museli bychom znovu nastavit všechny procesy a znovu vysoutěžit všechny dodavatele, kterých je zhruba osmdesát. Nedovedu si proto jednoduše představit, že bychom měli za měsíc, za dva otevírat. Chce to minimálně tři, čtyři, možná šest měsíců, abychom otevřeli. Ale pak je otázka, na jak dlouho, protože je velký problém financování. Jsou tu obrovské náklady s energiemi, což je jeden ze zásadních důvodů, proč potřebujeme rekonstrukci,“ podotýká Korselt.

Sám by ale radši dal přednost rekonstrukci. „Je to rozumné řešení. Technologie či stavební části potřebují po čtyřiceti letech rekonstrukci. Ať už zásadní, tak částečnou. Někdy je ten důvod finanční, protože modernější technologie umožňují mnohem efektivnější provoz. To se týká třeba opláštění.“

Dlouho očekávaná rekonstrukce bazénu, která má vyjít na tři čtvrtě miliardy, se zastavila v samém zárodku. Liberečtí radní v polovině dubna zrušili výsledek tendru. Ten vyhrála firma Metrostav DIZ s nabídkou 748,8 milionu korun bez DPH. Radnice teď musí prověřit námitky, které dostala vůči vítěznému uchazeči. „To bude ještě pár dnů až týdnů trvat. Pořád je tu možnost, že se může kdokoliv odvolat k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ upozorňuje Korselt.

Část areálu, konkrétně pětadvacetimetrový bazén, zatím využívají plavecké oddíly, a to do konce června. „Pro kluby jsme zřídili provizorní vstup ze sluneční louky. Z dětské sauny jsme pak udělali šatny, protože tam jsou sprchy a sociální zařízení. Pouze bylo potřeba oddělit prostory pro muže a ženy,“ vysvětluje předseda Sportovního plaveckého klubu Slavia Liberec Petr Kořínek.

Proč tedy nemůže sloužit menší bazén i po dobu rekonstrukce velkého bazénu? „Z bezpečnostních důvodů není možná práce na padesátimetrovém bazénu a současně provoz pětadvacetimetrového bazénu. Tak to platilo v době vydání stavebního povolení,“ upozorňuje ředitel bazénu Leoš Borkovec.

I ve velkém bazénu zatím zůstává voda. „Je to obrovská hmotnost. Rychlým vypuštěním by mohlo dojít k nějakému nežádoucímu pohybu, takže to bude až v režii stavební firmy, která bazén řízeně vypustí a bude hlídat, zda nedojde k nějakým změnám,“ zmiňuje městský technik Miroslav Janoušek. „Pokud by se bazén vypustil, začaly by v systémech růst bakterie a už by to nikdo neuhlídal. Voda je záměrně přechlorovaná, nevytápěná a točí se na minimální rychlost, aby zůstala zachována kvalita. Ale kdyby se sem měli vrátit plavci, musela by se celá vyměnit.“