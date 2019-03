Play off hokejového Liberce: čtyři medaile, dvě finále i titul

Do vyřazovací části postoupili Liberečtí poprvé před 15 lety. První zápas play off zažil Liberec 5. března 2005. Tenkrát se hrálo ještě ve staré plechové hale a soupeřem severočeského týmu byla pražská Slavia.

První medaile - bronz, 2005

Čtvrtfinálová série se tehdy stěhovala pod Ještěd za stavu 0:2 na zápasy. „Ale to nic neznamená. Doma hrajeme celou sezonu úplně jinak než venku,“ tvrdil kouč Josef Paleček. A měl pravdu, oba domácí zápasy tehdy jeho svěřenci vyhráli a sérii celkově ovládli 4:3 na zápasy. V semifinále Liberec čekali pozdější mistři z Pardubic, jimž podlehl 1:4.

Bronzové medaile však pro klub, který ještě pár let předtím hrál nižší soutěž, znamenaly historický milník. Byla to tehdy v Liberci mimořádná hokejová sezona. Klub před jejím startem získal hvězdné jméno do branky: olympijského vítěze Milana Hniličku. Díky výluce v NHL pak dres Tygrů oblékly i zámořské posily Jiří Fischer, Radim Vrbata, Václav Nedorost, Aleš Kotalík a Jaroslav Modrý.

Druhá medaile - bronz, 2007

To už se hrálo v nové multifunkční aréně. Bílí Tygři, stále pod vedením zkušeného trenéra Palečka, tehdy podruhé za sebou vyhráli základní část extraligy. Ve čtvrtfinále slavili po napínavé sérii s Třincem, kterou rozhodl až sedmý zápas. Semifinále však znamenalo konečnou, obhájce titulu Sparta byl nad jejich síly. Liberec po roční pauze získal v pořadí druhý bronz v historii klubu.

Opory tehdejšího týmu: brankář Milan Hnilička, obránci Valdemar Jiruš, Lukáš Zíb, Jiří Moravec, Angel Krstev, útočníci Václav Pletka, Jan Víšek, Andrej Podkonický, Stanislav Procházka.

Třetí medaile - zlato, 2016

Historický úspěch Tygrů přišel po třech mizerných sezonách, kdy skončili ve spodní části tabulky a jednou málem sestoupili. Byl to začátek éry trenéra Filipa Pešána, který převzal tým už potřetí v kariéře a stal se také sportovním ředitelem. Tomu se podařilo ulovit tři posily z bývalého týmu KHL Lev Praha: útočníky Birnera s Řepíkem a obránce Ševce. Změnily se tréninky i kondiční příprava, které se ujal Aleš Pařez.

Novinky zafungovaly a Tygři potřetí v historii ovládli základní část a získali Prezidentský pohár. Během svého tažení překonali různé rekordy: 41 výher v 52 zápasech, ve kterých nastříleli 181 gólů a získali neuvěřitelných 118 bodů. V play off Liberec rozdrtil Chomutov a Mladou Boleslav 4:0 na zápasy a nakonec ovládl i finálovou sérii se Spartou. Tu v šestém utkání v čase 85:19 v Praze rozhodl Martin Bakoš a odstartoval tak neuvěřitelnou euforii.

Opory tehdejšího týmu: brankář Ján Lašák, obránci Martin Ševc, Radim Šimek, Jan Výtisk, Tomáš Mojžíš, útočníci Petr Vampola, Branko Radivojevič, Michal Birner, Michal Řepík.

Čtvrtá medaile - stříbro, 2017

Po zisku titulu opustila tým řada opor a vstup do sezony byl rozpačitý. Jenže pak se Tygři znovu rozjeli a tentokrát těžili hlavně ze skvělé defenzivy a brankářů. Zkušenému Jánu Lašákovi zdatně sekundoval mladý Roman Will a oba se mezi 13. a 16. kolem postarali o dlouhou neprůstřelnost, která celkem trvala 235 minut a 38 sekund.

Tygři obhájili Prezidentský pohár a ve čtvrtfinále je čekala Plzeň. Tu vyřadili v šesti zápasech stejně jako v semifinále Chomutov, ve finále však nestačili na Kometu Brno a získali stříbro, což je druhý nejcennější úspěch v historii klubu.

Opory tehdejšího týmu: brankáři Ján Lašák, Roman Will, obránci Radim Šimek, Ondřej Vitásek, Adam Jánošík, Martin Ševc, útočníci Branko Radivojevič, Michal Bulíř, Petr Jelínek, Dominik Lakatoš.