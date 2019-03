Liberecký Filippi: Rusko mě naučilo klidu, zkušenosti jsou k nezaplacení

Bude Kometa nejtěžším soupeřem v cestě za vysněným cílem?

Nemusíme se dlouho bavit o tom, jaký tým Brno má, ale nebude to jen o něm. Je tu Plzeň, Třinec a další. Ale my máme hodně šikovných hokejistů, navíc jsme výborná parta. Skáčeme jeden pro druhýho do střel, pomáháme si, to je hrozně znát.

Vnímáte, že se od vás čeká úspěch?

V play off se čeká od každého.

V Liberci se čeká hlavně hodně od vás s Markem Kvapilem. Jste připravený?

Jsem nad věcí. Jak člověk stárne a má už v hokeji něco odehráno, tak se na všechno kouká jinak. Už nejsem tak vyjančený, že přijde play off. Nemá cenu se stresovat, hlavní je být v klidu. Zkušenosti jsou k nezaplacení.

Co vás naučilo Rusko, kde jste hrál za Magnitogorsk?

Člověku to dalo dost. Umím se připravit na poslední fázi sezony. Už vím, co to stojí dojít až úplně nahoru. To jsem předtím neměl šanci poznat. Jsem připravený na to, že to bude trnitá cesta. Je to ohromně těžké a musíte si toho vážit. Hodně jsem se naučil od skvělých hráčů, se kterými jsem přišel do styku. Jsou to profesionálové a já koukal jak blázen, jak se dokázali připravit. Snažil jsem si z toho něco vzít.

Od koho jste bral nejvíc?

Od Honzy Kováře, to je profík na svém místě a v play off roste zápas od zápasu. A samozřejmě také od Sergeje Mozjakina, což je jeden z nejlépe placených hráčů KHL. Je to výborný člověk, vůbec není poznat, že je to hvězda. Není nafoukaný, pokecá s každým. Je to neskutečný hokejista, má talent od pánaboha.

Co jste od něj odkoukal?

Má fantastickou střelu, ale to se nedá naučit. Rány z jedničky jako Ovečkin. Prudké a přesné. Můžete trénovat, jak chcete, ale s tím se musíte narodit. On není jenom hokejista, výborně umí i fotbal, ping-pong, volejbal... Všechno hraje excelentně. Jde mu i FIFA na počítači. Prostě všechno. Vyzařuje z něj obrovský respekt, ale nebere si slovo, nekřičí. Spíš je to velký lídr na ledě.

Přebíráte teď v Liberci jeho roli?

Máme tu hromadu hráčů, kteří jsou lídři. Každý zápas to na sebe vezme někdo jiný. Já také v kabině nic moc neřeknu, spíš se snažím ostatní strhnout výkony.

Trenér Pešán sází hlavně na vyrovnanost útoků, přesto jste vy s Kvapilem rozdílovými hráči. Je to příjemné?

Každý by tuhle pozici bral všemi deseti. Trenér na nás spoléhá, chodíme na každou přesilovku. Párkrát jsme dokázali, že si to zasloužíme, ale to se teď v play off maže. A fakt platí, že u nás může rozhodnout každý, což pomáhá i nám. Nejsme tolik pod tlakem.

Přitom podle jmen se to nezdá.

Je to o sestavení týmu. Všichni víme, že si to Filip Pešán skládá systematicky. Třeba i podle toho, jaký je kdo člověk. Musí to do sebe zapadat, nekouká se jenom na statistiky. K čemu vám je, když máte hráče, co dá 50 gólů, když ho nikdo nemá rád?

Proč je trenér Pešán tak úspěšný?

Mně ohromně pomáhá. Má výborný cit pro hru i pro výběr lidí, které dává na led. Je to hokejový maniak, bez toho asi nemůžete mít úspěch. Žije s námi v kabině, hraje s námi bago, jezdí nájezdy... I takhle si může hromadu hráčů získat na svou stranu. Zároveň si umí vybrat spolupracovníky, realizační tým funguje jako celek. Ve správné situaci cítí, co je potřeba. Má cit pro hru.

Jste připravený, že si vás budou soupeři všímat ještě víc než v základní části?

Věřím, že jsme s Markem Kvapilem dost chytří na to, abychom se adaptovali. Že si nás soupeři všímají, je asi vizitka, že nehrajeme špatně, což potěší. Doufám, že se do šancí dostaneme, i když na nás budou osobka.