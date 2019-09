Snad budou přesilovky fungovat i v extralize, doufá liberecký Krenželok

„Myslím, že jsme nepředvedli špatný výkon. Snad se od toho odrazíme a v sobotu na startu extraligy budeme bodovat.“

Jak jste se vyrovnávali s hrou švédského týmu?

Oni to hrají nepříjemně, hodně přečíslují a na to nejsme zvyklí, protože se od toho v české lize v poslední době ustupuje. Dělalo nám to problémy, potom jsme se soupeři herně vyrovnali, ale v prodloužení jsme bohužel prohráli.

Tři ze čtyř gólů jste vstřelili v přesilovkách. Je to před startem extraligy povzbuzení?

První gól z přesilovky, kdy zakončoval Tomáš Filippi do prázdné branky, byl parádní. V přesilovkách se snažíme střílet a tentokrát nám to vyšlo. Pořád na tom pracujeme, tak snad nám budou přesilovky fungovat i v lize.

Sám jste dal v přesilovkách dva góly. Jak byste je popsal?

První mi vyšel přesně tak, jak jsem chtěl. Rozhlédl jsem se a vystřelil tak, jak to dělám na tréninku. A při druhém gólu jsem chtěl hlavně trefit branku, puk jel po zemi a šel k tyčce, takže na to brankář nedosáhl.

Jak zatím hodnotíte působení Liberce v Lize mistrů?

Úvodní trip do Irska a Švédska nám nevyšel, to jsme nebyli my, možná to bylo i únavou. Irové na nás vletěli, zbytečně jsme se prali. Na druhou stranu i tyhle zápasy nám pomůžou ukázat, co děláme špatně. Doma jsme hráli podstatně líp. Tým si sedá, hra se zjednodušuje. Věřím, že to bude dobré.