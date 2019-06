Liberečtí hokejisté zahájili letní přípravu, Bulíř poprvé trénuje sám

V úvodní části přípravy má stejně jako v předchozích čtyřech úspěšných sezonách hráče na povel kondiční trenér Aleš Pařez. V pondělí tým pod jeho vedením od rána trénoval na hrací ploše Home Credit Areny, kde je položený povrch pro přípravu na suchu, a poté se přesunul do nedaleké posilovny.

„Čekají nás čtyři týdny tréninků, z toho jeden - od sedmnáctého června - strávíme na ledě, kde budeme pilovat individuální dovednosti a přidáme i nějaké hry, abychom to hráčům zpestřili,“ řekl Patrik Augusta, který se po minulé sezoně přesunul z role asistenta na post hlavního trenéra. Na led však budou Liberečtí stejně jako vloni dojíždět také jednou za týden do Prahy.



V úvodu července dostanou hokejisté Liberce dvoutýdenní dovolenou a v polovině měsíce už se definitivně přesunou na led. Před Ligou mistrů, do které se Bílí Tygři po roce znovu kvalifikovali, je čekají čtyři přípravná utkání proti týmům z Ruska, Finska a Běloruska.

Liberec na startu Kdo byl na prvním tréninku Brankář: Marek Schwarz

Obránci: Lukáš Derner, Tomáš Havlín, Ronald Knot, Petr Kolmann, Vratislav Kunst

Útočníci: Radan Lenc, Michal Bulíř, Petr Jelínek, Lukáš Krenželok, Jan Ordoš, Marek Zachar, Rostislav Marosz, Michal Birner, Tomáš Filippi, Jaroslav Vlach, Ondřej Chrtek. Útočníci Bulíř, Birner a Filippi budou v přípravě pokračovat individuálně, sami trénují i další forvardi Marek Kvapil a Libor Hudáček. Obránci Ladislav Šmíd a Tomáš Hanousek se stejně jako brankář Justin Peters připravují v zámoří.

Hokejový Liberec prošel po vicemistrovské sezoně významnými změnami. Úspěšný kouč Filip Pešán, který tým během posledních čtyř let dovedl k titulu a dvěma stříbrům, se přesunul do role šéftrenéra celého českého hokeje. Trenérský post uvolnil kolegovi Augustovi, vládu nad sportovním úsekem si však ponechal.

Tým opustily i hráčské ikony: obránce Martin Ševc a brankář Roman Will. Naopak přišli gólman Justin Peters, obránce Roland Knot a minulý týden útočníci Rostislav Marosz a Michal Bulíř, který se pod Ještěd vrátil po necelém roce působení v KHL v dresu Magnitogorsku. „Kádr už je z devadesáti procent uzavřený, ale v hokeji nikdy nevíte,“ řekl kouč Augusta.

Útočník Bulíř se sice v úvodu přípravy v Liberci objevil, do dalších tréninků s týmem se však už nezapojí. Poprvé v životě má totiž individuální přípravu. „V Rusku mi skončila sezona dřív než klukům a teď už mám za sebou čtvrtý týden tréninků. Se sportovním ředitelem Filipem Pešánem jsme se dohodli, že by společné trénování v téhle situaci nedávalo smysl, takže pojedu ve svém programu s osobním trenérem až do konce června,“ vysvětlil útočník.

Kromě Bulíře mají individuální přípravu i další elitní útočníci Libor Hudáček, který hrál za Slovensko na nedávném mistrovství světa, loňský nejproduktivnější hráč týmu Marek Kvapil či obránce Ladislav Šmíd.Individuální příprava bývá výsadou lídrů týmu a Bulíř se téhle roli nebrání. „Chci být lídrem, nezříkám se toho,“ potvrdil hráč, který v úvodních 11 kolech loňské sezony před odchodem do Ruska nastřílel 13 gólů.

Činky v posilovně v pondělí dopoledne naopak spolu s ostatními zvedali další ostřílení mazáci Petr Jelínek, Lukáš Krenželok nebo Lukáš Derner. Nechyběla ani nová útočná posila Rostislav Marosz. Hráč, který se vloni zachraňoval v extralize s Pardubicemi, našel v Liberci novou výzvu. „Letní příprava se musí vydržet. Já jsem spíš herní typ, ale skousnu to. Jsem rád, že už brzy pojedeme na led, na ten se už každý těší,“ řekl Marosz.

Kromě suché přípravy a tréninků na ledě si hokejisté Liberce zpestří léto i fotbalem. Už tento pátek se představí na tradiční exhibici v Rozstání.