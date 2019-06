Liberec byl jasná volba, mohu se tady rozvíjet, říká obránce Knot

Téměř dvoumetrový bek, kterému bude v létě pětadvacet, se s Bílými Tygry zapojil od začátku do letní přípravy. „Tohle je pro mě to nejlepší místo, abych se mohl rozvíjet,“ říká o svém novém angažmá pod Ještědem.

Knot je odchovancem Slavie, v jejímž dresu také v osmnácti vstoupil do hokejové extraligy. Před dvěma lety odešel do Mladé Boleslavi, kde však nesetrval dlouho a zamířil do Chomutova. V potápějícím se klubu paradoxně prožil svou nejpovedenější sezonu: v 51 startech získal 17 bodů za 6 gólů a 11 asistencí. „Poslední sezonu se mi začalo docela dařit a hodně mi to otevřelo oči. Zjistil jsem, kde jsou moje silné stránky a kde moje limity,“ řekl Knot v rozhovoru pro klubový web.

Po skončení sezony řešil, co bude dál. V Chomutově byl na hostování a měl se vracet do Boleslavi. „Věděl jsem, že je zájem z Liberce. Byly i jiné nabídky, ale tohle pro mě byla jasná volba,“ uvedl hráč, který dosud nastřádal 186 extraligových startů.

Nešel úplně do neznáma, v Liberci se potkal s trenérem Patrikem Augustou, který ho vedl už před dvěma lety v Mladé Boleslavi. I to by bekovi mělo usnadnit aklimatizaci v novém prostředí.

Kromě extraligových zápasů v tygřím dresu se Ronald Knot těší i na konfrontaci s mezinárodním hokejem v Lize mistrů. „Těším se do Irska, těším se do Švédska, porovnají se různé styly, jsem na to zvědavý. Jsem radši, že se bude hodně hrát. Je to lepší, než jen trénovat,“ míní.

S Libercem, který za poslední čtyři roky hrál třikrát extraligové finále, by rád navázal na minulé úspěchy. „Nemůžeme si říct, že když se tu hrálo nahoře, tak to automaticky půjde i teď. Všichni se ale budeme snažit, aby se tu zopakovaly předešlé sezony. Snad k tomu přispěju i já.“