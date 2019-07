Pohodář Schwarz v Liberci bere roli dvojky. Ale lehké to není, říká

Třiatřicetiletý brankář přiznává, že jeho situace není úplně jednoduchá a vyžaduje značnou dávku trpělivosti.

„Vidím to tak, že moje pozice v Liberci zůstane stejná,“ říká Schwarz. „Netvrdím, že je to lehké, ale já jsem v Liberci hrozně rád, kolem hokeje je tady super parta lidí a pro mě je čest tady být.“

Marek Schwarz naskočil do extraligy už v šestnácti za Spartu. Brzy se stěhoval za oceán a v dresu St. Louis Blues si v letech 2006–2009 připsal také šest startů v NHL.

Poté se vrátil do Čech a od roku 2012 působil poprvé v Liberci, většinou jako dvojka. Nejúspěšnější brankářský pár vytvořil s Jánem Lašákem, s nímž v roce 2016 dotáhl Bílé Tygry až k titulu. V mistrovské sezoně si zachytal 18 zápasů v základní části a tři přidal v play off.

Poté působil dva roky ve Znojmě v mezinárodní EBEL lize a vloni se vrátil pod Ještěd, s nímž dokráčel až do finále extraligy. To už se dostal do tygří klece jen šestkrát a ve vyřazovací části ani jednou.

Po odchodu dosavadního prvního gólmana Bílých Tygrů Romana Willa do Švédska ho nyní čeká spolupráce s kanadským brankářem Justinem Petersem, který naposledy působil v Chomutově. „Slyšel jsem, že Justin je super kluk a věřím, že s ním budu dobře vycházet stejně jako s Romanem,“ říká Schwarz.

Peterse chce v sezoně co nejlíp podporovat, a přitom trpělivě čekat na svoji šanci. „Stát se může cokoliv. Jasně že bych rád chytal. Kecal bych, kdybych řekl, že ne. Ale moje situace je daná a uvidíme, co bude.“

Schwarzovi kromě pohodové a přátelské povahy pomáhá i to, že Liberec má farmu v prvoligových Benátkách nad Jizerou, a tak si může zachytat alespoň tam. „Díky tomu jsem byl v zápasové permanenci. Kdybych tuhle možnost neměl, bylo by to pro mě mnohem těžší,“ přiznává. „Extraliga má úplně jinou kvalitu, ale jde hlavně o to sáhnout si na puk a být v zápase.“

Adrenalin extraligových utkání je však neopakovatelný a těžko se nahrazuje. „Samozřejmě mi to chybí. To, co člověk zažívá v zápase, nedokážu k ničemu přirovnat. Zatím jsem nenašel nic, čím bych to dokázal nahradit.“

Marek Schwarz, který má za sebou i reprezentační zkušenost, minulý týden s hokejisty Liberce dokončil suchou fázi přípravy, během níž se s hráči dostal i na led. Zatím trénoval hlavně s mladými kolegy a také s bývalým parťákem Willem.

Kanadská akvizice do branky Peters dorazí pod Ještěd až koncem července. „Těším se na to, třeba se od něj něco naučím pro svoji budoucnost. A procvičit si angličtinu taky není k zahození,“ uvažuje Marek Schwarz. „Jestli budu mít přes Justina větší šanci se prosadit než přes Romana, který měl v Liberci výjimečné postavení? To je jen teorie, zatím to neřeším.“

V úvodu července mají hokejisté Liberce dva týdny dovolené a poté už vyjedou na led. Během léta je čeká pět přípravných zápasů se zahraničními soupeři a čtyři utkání Ligy mistrů, do níž se úřadující čeští vicemistři vracejí po roční přestávce.