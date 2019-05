Brankář Will míří do Švédska, v Liberci ho nahradí Kanaďan Peters

„Odchod Romana Willa je pro mě osobně srdeční záležitostí, protože je prostě úžasné mít v organizaci hráče a člověka, jakým je právě Roman. Jeho odchod je logickým krokem v jeho kariéře,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Liberce Filip Pešán.

Will přišel do Liberce v roce 2016 poté, co dva roky bojoval na farmách Colorada o NHL, v níž se dočkal jednoho zápasu. Před příchodem do týmu Bílých Tygrů měl na kontě jeden duel v extralize za Mladou Boleslav. Nyní má na kontě v nejvyšší domácí soutěži 161 utkání s průměrem 2,11 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 92,09 procenta a udržel 21 čistých kont. V české reprezentaci absolvoval jeden duel na únorových Švédských hrách ve Stockholmu, kde vychytal výhru nad Finskem 3:1.

„Jsem velmi rád, že Roman upřednostnil angažmá, které mu zajistí další rozvoj, namísto angažmá, které by mu přineslo větší finanční zajištění. Přeji mu v jeho další cestě jen to dobré a hodně štěstí. Budu moc rád, když Romana v budoucnu znovu přivítáme v dresu Bílých Tygrů,“ dodal Pešán.

Kanadský brankář Justin Peters vymění dres Chomutova za barvy Liberce.

Dvaatřicetiletý Peters, který byl loni v únoru členem bronzového kanadského týmu na olympijských hrách v Pchjongčchangu, zamířil do Chomutova v minulé sezoně na konci října. Předtím působil v ročníku 2017/18 v Dinamu Riga v KHL a v Kolíně nad Rýnem v německé DEL.

„Justin je velký profesionál s více než osmdesáti starty v NHL a mnoha zápasy v AHL. Jeho přístup k práci je příkladný a bude dobrým vzorem pro naše mladé gólmany. Těším se na spolupráci s profesionálem, jako je Justin,“ uvedl Pešán. Dvojici Peters vytvoří se zkušeným Markem Schwarzem.

V NHL odchytal 83 zápasů za Carolinu, která jej v roce 2004 draftovala ve 2. kole jako celkově 38. hráče, Washington a Arizonu. V juniorské OHL se mu v roce 2004 podařilo v dresu Toronto St. Michael’s Majors skórovat, když se trefil do prázdné branky při power play soupeře.

Za Chomutov odchytal v extralize 39 utkání včetně play out s průměrem 2,86 gólu na utkání, úspěšností 90,24 procenta a třikrát vychytal nulu. V baráži nezabránil sestupu Pirátů. V 10 zápasech průměr 2,78 branky na zápas, úspěšnost 90,25 procenta a připsal si tři čistá konta.