Chci být poctivý jako táta, říká nový liberecký kouč Augusta

Když mluví o své nové roli v týmu, který za poslední čtyři roky získal titul a dvě stříbra, mluví hlavně o velkém závazku. „Cítím obrovskou zodpovědnost. Jsem rád, že jsem dostal šanci, taková nabídka potěší,“ řekl Augusta na startu přípravy.

„Bílí Tygři Liberec jsou neskutečná organizace, která má za poslední roky výsledky, má svoji jasnou cestu a já udělám všechno pro to, abychom na té cestě byli úspěšní.“

Jako hlavní kouč jste působil i v Mladé Boleslavi. V čem to bude v Liberci jiné?

V tom, že jsem si tu prošel rok jako asistent, znám tygří cestu i charakter hráčů a hráči zase znají mě, takže si myslím, že nebudeme nic moc měnit. Navázat na předchozí úspěšnou sezonu bude samozřejmě těžké.

Jak komunikujete s Filipem Pešánem, který opustil roli hlavního kouče a stal se novým šéftrenérem hokejového svazu, ale v klubu zůstal jako sportovní ředitel?

Komunikujeme spolu prakticky každý den. Mluvíme o hráčích, o skladbě týmu, ale tím, že jsem s Filipem dělal, máme stejné názory na vedení týmu. Chci pokračovat v práci, kterou tady nastolil. Jsem rád, že ho mám v zádech, bavíme se o všech věcech.

Jak často si s ním voláte?

Skoro častěji než s manželkou. (směje se)

Připravoval jste se na svou dnešní roli už v průběhu minulé sezony?

Tak se to říct nedá. Filip mi neříkal, že nebude chtít trénovat. On chce trénovat, ale dostal nabídku, kterou se rozhodl využít. Samozřejmě nějaké diskuze proběhly, ale dokud není nic rozhodnuté, tak nikdy nevíte. Každý hráč se chce v kariéře posouvat a platí to i o nás trenérech.

Patrik Augusta Hokejový trenér, 49 let. Jako útočník získal československý titul s Duklou Jihlava a německý titul s Krefeldem, působil v nižších zámořských soutěžích a připsal si i čtyři starty v NHL. S reprezentací získal bronz na olympiádě 1992 v Albertville i na mistrovství světa ve stejném roce. Po skončení hráčské kariéry působil jako skaut Phoenixu, poté jako sportovní manažer a asistent v Dukle Jihlava, pracoval i u mládežnických reprezentací. V předminulé sezoně byl hlavním trenérem v Boleslavi, v minulé už zastával roli asistenta v Liberci, který nyní převzal jako hlavní kouč. Jeho otec Josef Augusta byl trenérem mistrů světa 2000 a 2001.

V čem se nejvíc změnila vaše role u týmu?

Změnilo se to, že ohledně sportovních věcí, zápasů a tréninků budu mít poslední slovo. Jinak způsob práce zůstává zachovaný. Mám kolem sebe skvělý realizační tým a jádro mužstva má úžasný charakter.

V Liberci skončily některé opory v čele s brankářem Willem či bekem Ševcem. Jak vidíte sílu týmu do dalšího extraligového ročníku?

To všechno poznáme až v sezoně. My samozřejmě vybíráme hráče tak, abychom byli spokojení. Doufám, že Justin Peters bude skvělá náhrada za Romana Willa, i když Roman tady měl výsadní postavení a odváděl skvělé výkony. Odchody se však snažíme zacelit a věřím, že budeme mít mužstvo poskládané velice dobře. Přišli k nám útočníci Marosz a Bulíř, od kterých si slibujeme zvýšení produktivity.

Co elitní útočníci Hudáček a Kvapil, kteří se do přípravy zatím nezapojili? Zůstanou v Liberci?

Hudy nedávno skončil na mistrovství světa, kde hrál za Slovensko, Kvápa se připravuje individuálně jako vloni, ale tyhle personální otázky jsou spíš na Filipa Pešána. Mužstvo je z pětadevadesáti procent uzavřené, ale je to živý organismus.

Váš otec Josef Augusta se jako trenér i asistent podílel na zlaté éře české reprezentace. Co si od něj berete nejvíc?

Bral jsem si od něj celý život. Byl to pro mě obrovský mentor a skvělý táta. Trošku mě mrzí, že už tady není, kolikrát bych ho rád požádal o nějakou pomoc. Ale chci být jako on poctivý, pracovat každý den a uvidíme, kam nás to dostane.