Pardubický útočník Paulovič: Rád bych se posunul zase o něco výš

„Minulý rok jsem byl hlavně rád za šanci, kterou jsem dostal, určitě bych to ale chtěl posunout zase o kousek výš,“ vzkazuje v rozhovoru pro web Dynama.



Paulovič se nakonec zabydlel ve druhém útoku vedle Blümela s Poulíčkem, ve kterém by nejspíš i rád zůstal. Po příchodech útočníků Říčky, Ciencialy a Hecla má však postaráno o pořádnou konkurenci.

„Musím být na následující sezonu opět dobře připraven, abych podával ještě lepší výkony,“ plánuje Paulovič, který se aktuálně s pardubickým týmem potí během šestého týdne letní přípravy. Za necelé dva míří na soustředění do Deštného v Orlických horách a na začátku července si hráči užijí čtrnáctidenní dovolenou. „Ještě uvidíme, jak to všechno bude. Z důvodu koronaviru nechci na nějakou dovolenou moc tlačit, kamarád se vrátil po týdnu domů, byl pozitivní a musel zůstat dlouho doma. Když už, tak si to užiju doma na Slovensku, musím si před novou sezonou oddychnout,“ uvažuje Paulovič. V domovině už strávil první volné chvíle po sezoně.

„Sestře se narodilo druhé dítě, takže jsem ji jel domů navštívit. Kvůli covidu jsem se tam dřív nedostal, tak jsem toho teď využil, říká Paulovič, jenž pochopitelně sledoval i nedávno skončené mistrovství světa v Rize. Jeho tým skončil ve čtvrtfinále s Amerikou (1:6).



„Postoupili jsme do něj po osmi letech, takže to byl obrovský úspěch. S některými kluky jsem byl ve spojení a všichni si to užívali, škoda jen toho zápasu s USA. Na to, jak mladý tým tam Slováci měli, tak odehráli skvělé mistrovství,“ přemítal Paulovič, který za „repre“ startoval na olympiádě v Koreji.