V Pardubicích prostě nešlo vyhrát, vzpomíná univerzál Cienciala

„Hned na konci sezony jsem se sem pak stěhoval. Teď cestujeme po rodině a navštěvujeme babičky. Dva týdny ještě pobudu doma v Třinci a pak se vrátím zpět na východ Čech,“ plánuje Cienciala v prvním rozhovoru pro web svého nového klubu.

Pětadvacetiletý forvard by měl být jednou z výraznějších posil Východočechů. Během března je trápil ve čtvrtfinálové sérii s Boleslaví, která Pardubice vyřadila 4:0 na zápasy. Cienciala si připsal gól a tři asistence. „V šatně jsme byli docela překvapení, jak se to nakonec celé vyvinulo, protože Dynamo mělo hodně kvalitní tým. I když to skončilo 4:0, šlo o velmi vyrovnanou sérii. My jsme zkrátka byli o nějaký ten gól šťastnější,“ říká Cienciala.

David Cienciala Narodil se 1. prosince 1995 v Třinci, kde také začal s hokejem. Hned ve druhé sezoně (2010/2011) za mladší dorost Ocelářů zapsal 77 bodů za 36+41 ve 32 zápasech, další výraznější ročník pak prožil v dorostu finského celku Lukko Rauma (2012/2013), kde ve 42 zápasech získal 60 bodů (32+28). Cienciala má dvě stříbrné medaile s Třincem ze sezon 2014/2015 a 2017/2018, v dubnu 2019 pak v klubu ze Slezska oslavil extraligový titul. Poslední dva ročníky strávil v dresu Mladé Boleslavi.

V loňské sezoně v dresu Boleslavi celkově nasbíral v 58 zápasech včetně play off 33 bodů za 13+20. Třicetibodovou hranici pak jednou pokořil také v dresu mateřského Třince (70 zápasů včetně play off a 14+16).



Nezapomenutelný večer

To bylo v sezoně 2017/2018, během které se Cienciala asi nejvíc dostal do povědomí pardubických fanoušků. V sedmém čtvrtfinále totiž zničil Dynamo sedmi asistencemi, a vytvořil tak extraligový rekord v počtu nahrávek na gól během jediného utkání.

„Ten večer je určitě nezapomenutelný. Napadalo mi tam všechno, na co jsem sáhl. Sedmý zápas doma v Třinci, možná proto jsme vyhráli,“ usmívá se Cienciala.

Jinak totiž na souboje s Dynamem coby Ocelář nevzpomíná v dobrém. Minimálně ne na ty, ve kterých byl Třinec hostujícím týmem.

„Nešlo tady vyhrát,“ přiznává Cienciala. „Už když jsme přijeli do Pardubic a začal zde vřít zimák, tak to bylo strašně těžké. Moc se na to teď těším z druhé strany, snad pustí lidi na hokej,“ přeje si Cienciala. Vedení Pardubic deklarovalo, že kvůli většímu počtu zápasů v základní části bude sázet na širší kádr. Do něj Cienciala zapadá se schopností nastupovat na centru i na křídle, jeho komplexnost ocenil hlavně kouč Richard Král.

„Ten mě oslovil. Říkal jsem mu, že mi v Boleslavi končí smlouva, takže začala nějaká jednání. Od začátku se mi to líbilo, protože Richarda znám delší dobu z Třince, hned jsem se chytil. Chtěl jsem tu působit,“ říká Cienciala.

Do přípravy až za dva týdny

O konkrétní pozici v týmu se však se svým novým trenérem zatím příliš nebavil, byť ten nějakou představu má.

„V lednu už jsme něco řešili, ale představy o roli a jednotlivých lajnách takhle dopředu nemám moc rád. To si musí sednout na ledě, na něm se uvidí,“ říká Cienciala.

Poprvé na ledě se Dynamo oficiálně sejde 19. července. První květnové pondělí už odstartovala suchá příprava, tam se však Cienciala zatím k týmu nepřipojil. „Ještě chvilku si odpočinu. Vletím do toho za nějaké dva týdny,“ těší se Cienciala.

S Pardubicemi stejně jako řada dalších podepsal smlouvu na tři roky. „Dynamo je český velkoklub s obrovskou tradicí. Už jako malý kluk, když jsem se chodil dívat na hokeje v Třinci, tak Pardubice patřily ke špičce. Jsem rád, že tu můžu být,“ říká Cienciala.

Východočeši jej představili na úterní tiskové konferenci spolu s brankářem Dominikem Frodlem, obránci Janem Košťálkem, Dennisem Robertsonem a útočníky Robertem Říčkou a Markem Heclem.