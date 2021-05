Bez bráchy nepodepíšu. S Pardubicemi jednají o smlouvě dva Zohornové

Chtějí hrát spolu jako doteď. Dva roky vedle sebe nastupovali v KHL za Chabarovsk a rádi by, aby to tak zůstalo i v dalším angažmá.

To by mělo a mohlo být v Pardubicích, za které hrál Tomáš Zohorna už v minulé sezoně. Do Česka se vrátil na konci ledna, neboť očekával narození potomka. Individuálně se mu dařilo, v základní části nastoupil do devíti zápasů a nasbíral osm bodů, v play off přidal osm duelů se sedmi body.

Majitel Pardubic Petr Dědek má zájem, aby nejstarší z bratrů v Pardubicích pokračoval. „Jednáme s ním a věříme, že najdeme shodu,“ řekl Dědek minulý týden.

33letý Zohorna si nicméně měl určit podmínku, že v Pardubicích chce i svého mladšího 30letého bratra Hynka. A tak východočeský klub vyjednává i s ním.

Buď podepíšou oba, nebo ani jeden.

„S Tomášem jednáme, to říct můžu, ale k dalším probíhajícím jednáním se nevyjadřujeme, to přece víte,“ uvedl mluvčí Dynama Lukáš Zitka.



Tomáš i Hynek aktuálně bojují o nominaci na mistrovství světa na Českých hrách, ve středu nastoupili společně v prvním útoku vedle dalšího pardubického útočníka Matěje Blümela. Hrát budou i večer proti Švédsku, tentokrát po boku Filipa Zadiny, posily z NHL.

Kromě jednání s Tomášem a Hynkem Zohornovými mají Pardubice dle informací iDNES.cz v dalších týdnech podepsat smlouvu s libereckým útočníkem Adamem Musilem, čeká se jen na formální záležitosti, obě strany jsou dlouho domluvené.