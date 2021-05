Frodl, Říčka, Košťálek, Cienciala a další. Hokejové Pardubice mocně posilují

„Naše cíle budou v příští sezoně ty nejvyšší. Posilujeme na všech postech. V týmu musí být zdravá konkurence,“ nechal se slyšet po představení posil většinový vlastník klubu Petr Dědek.



Východočeši podle něj potřebují široký a zároveň kvalitní kádr, aby v sezoně s 15 účastníky a delší základní částí hráli stabilně na špici tabulky bez výkyvů.



Pardubice na hráčském trhu ukořistily kohokoliv, kdo se jim zamanul. Velmi stály o brankáře Dominika Frodla z Plzně, kterého přivádějí k mladému Milanu Kloučkovi. Oba se ostatně letos potkali na kempu národního týmu před mistrovstvím světa.

„Po třech letech v Plzni se moc těším na nový klub. Pardubice jsou tým s velkými plány a já jsem přišel udělat velký úspěch,“ řekl Frodl po přestupu. V klubu podepsal smlouvu na tři roky.



David Cienciala (vpravo) v souboji.

Kromě Frodla přivádějí dalších pět hráčů. Ze Sparty ulovily dalšího reprezentačního obránce Jana Košťálka s útočníkem Robertem Říčkou. Oba podepsali také tříleté kontrakty. Ten Košťálkův obsahuje však klauzuli o možnosti odchodu do zahraničí za určitých podmínek do 30. května.



„Od malička jsem se jezdil dívat s tátou na hokej do Pardubic, vyrůstal jsem u Kolína. Měli jsme to kousek. I proto se už těším, že to zažiju jako hráč,“ říká natěšeně Košťálek.



Přichází také jeden z nejproduktivnějších hráčů Mladé Boleslavi David Cienciala, který proslul také sedmibodovým výkonem v play off v dresu Třince. Tehdy dorovnal v jediném utkání výkon legendárního Wayna Gretzkého. Také on se upsal Pardubicím na následující tři ročníky.



Z Dukly Trenčín zlanařily útočníka Marka Hecla. Šestadvacetiletý Slovák se může pochlubit 20 nastřílenými góly a 46 body z 50 utkání.

Obranu posílí kanadský bek Dennis Robertson dosud působící v italském Bolzanu (ICEHL). „Velice se těším na to, že si zahraji za Dynamo. Doufám, že to bude i s fanoušky na tribunách,“ věří zámořský bek.



Devětadvacetiletého zadáka v roce 2011 draftovalo Toronto Maple Leafs v šestém kole jako 173. celkově. Rodák z Fort St. John byl v uplynulé sezoně velmi produktivní, za svůj předchozí klub nasbíral v 48 utkání 10 branek a 21 asistencí, v 16 zápasech play off přidal také tři góly a sedm nahrávek.

„Vybírali jsme hráče i s ohledem na vlastnosti důležité pro play off. Tohle je první vlna posil,“ upozornil Dědek na klubovém webu.

S jmény získaných posil je spokojený i sportovní manažer Východočechů Dušan Salfický: „Všichni nově příchozí hráči podepsali dlouhodobé kontrakty, což nám zaručuje stabilitu do dalších sezon. Jsme přesvědčení, že budeme konkurovat top týmům extraligy.“