Kluky určitě nejvíc baví běhy, směje se pardubický trenér Král

„První trénink po dlouhé pauze byl náročný. Obzvlášť pro toho, kdo má novou výstroj, je to peklo. Nastupujeme ale pozvolna, takže by to hráči měli zvládnout,“ řekl v rozhovoru pro klubový YouTube kanál hlavní trenér Pardubic Richard Král.

Úplně poprvé se jeho družina sešla v pondělí 3. května, v zápřahu je tedy už pátým týdnem. „Zatím vše probíhá tak, jak jsme si plánovali. Kluci makají a všechno je bez problémů,“ pochvaloval si Král.

Led zatím Dynamo využívá primárně k odlehčení venkovní dřiny. „Nejvíce kluky asi baví běhání,“ smál se Král. „Dělám si legraci, hráli jsme florbal, fotbal, někoho to baví v posilovně. Na ledě zatím pilujeme hlavně střelbu, bruslení a máme v plánu další dovednostní tréninky. Příprava je těžká, ale ten led snad bude kluky bavit,“ doufal Král.

K dispozici ovšem nemá kompletní kádr. Již se k němu připojily tři posily Robert Říčka, David Cienciala nebo Marek Hecl, zbytek ale chybí, včetně reprezentantů Matěje Blümela a Martina Bučka. Později se zapojí taktéž gólmanské duo Dominik Frodl - Milan Klouček.

„Těch se ale týká pouze pozdější nástup na led, jinak už s týmem trénují,“ řekl trenér brankářů František Brázdil. „Kluci dostali delší volno, ale plán přípravy měnit nebudeme, pouze si svoje tréninky dojedou později a pak teprve půjdou na led,“ dodal.

V režii tak má zatím mladíky Vojtěcha Nečase nebo Olivera Štěpánka. „Brzy se odpojíme od zbytku týmu a začneme dělat svoje věci. Odrazovou sílu, dynamiku. Potřebujeme, aby kluci měli silné nohy, z letní přípravy budeme těžit celou sezonu,“ řekl Brázdil.