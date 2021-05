Pardubický obránce Robertson: Přivedla mě šance vyhrát extraligu

Devětadvacetiletý obránce Dennis Robertson přichází do Dynama jako ryze defenzivní bek. Měl by plnit podobnou roli jako jeho krajan Rhett Holland nebo Stěpan Zacharčuk do doby, než se mu přestalo dařit a byl odvelen do Kladna.