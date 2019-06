Hokejový Litvínov dotvořil obranu, dohodl se s Kubátem a Jánošíkem

„Útok jsme měli hotový, obrana je teď taky vyřešená; je vyvážená věkově i herně. Jsou tam beci vyloženě do ofenzivy, vyloženě do defenzivy, Jánošík je obojí. Máme to slušně nakombinované,“ uvedl generální ředitel klubu, šéf představenstva a trenér Jiří Šlégr.

31letý Kubát minulou sezonu v Litvínově načal, ale zkraje října ho zlákal Admiral Vladivostok do KHL; ve 47 zápasech dal čtyři góly a deset jich připravil. O pět let mladší Jánošík v uplynulém ročníku taky působil v KHL, ve Slovanu Bratislava měl bilanci 56 zápasů, 5 bodů (1+4). Dřív hrál i za Liberec či Chomutov, s Košicemi získal slovenský titul.

„S Karlem jsme vedli dvouměsíční vyjednávání k jeho stávající smlouvě. Měli jsme s ním platnou smlouvu s klauzulí, že může odejít do KHL. Nakonec jsme se dohodli, že tuto klauzuli Karlovi vyjmeme a kontrakt upravíme. Jeho délka zůstala stejná na jeden rok s roční opcí,“ vysvětlil Šlégr.

„Jánošík je výborný bruslař, má zkušenosti z extraligy i KHL, zapadá do koncepce i věkově, obránci jsou v šestadvaceti sedmadvaceti na vrcholu. Typologicky jsme takového beka hledali. Smlouva je také na rok plus roční opce.“

Oba hráče klub představil v pondělí. „Byl jsem se podívat po světě a teď jsem rád, že už nemusím chodit jinam. Že jsem zpátky doma,“ usmál se Kubát. Jánošík přidal: „Po konci Slovanu v KHL bylo mojí prioritou vrátit se do české extraligy, kterou dobře znám. Chci Litvínovu pomoct ke splnění cílů.“

Litvínovské zadní řady doznaly největších změn. Kromě Kubáta a Jánošíka už přišli řízný David Štich z Chomutova a produktivní Jiří Říha, který poslední sezonu strávil s Jaromírem Jágrem v Kladně. Vedení vykoupilo z Pardubic Jana Ščotku, který už v minulé sezoně černožlutý dres oblékal. Pryč jsou Roman Graborenko a Marek Trončinský, klub ukončuje smlouvu s Jiřím Hunkesem.