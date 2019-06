Šlégr o zápase pod širým nebem: Ať padne rekord a zviditelníme Litvínov

Zvažovali jsme odehrát zápas v Teplicích, ale s týmem Drážďan dlouhodobě spolupracujeme, mají s tím tady už zkušenosti a ještě navíc kapacitu hlediště přes 30 tisíc diváků. Když se nám ji povede naplnit, bude to nový divácký rekord extraligy a my bychom zase jednou zviditelnili náš malý klub i město,“ uvedl litvínovský šéf představenstva, generální ředitel i trenér Jiří Šlégr.

Jak hráči reagovali, když jste jim oznámili, že budou hrát zápas pod širým nebem?

Pro každého hokejistu to určitě může být velice zajímavá záležitost, protože to nikdy nezažili. I pro mě to bude nové, jako hráče mě to minulo. Bude to určitě zajímavé, jestli bude padat sníh, může to být ještě zajímavější, až tam budeme stát s tím kulichem. (smích) Kluci to vzali v pohodě a těší se.

Z Litvínova jste zvyklí na zimu i na uzavřeném stadionu, takže vás nic asi nepřekvapí.

Mrazy určitě ne. Spíš se můžeme bát toho, že by třeba mohlo pršet. A to by pak byl velký problém.

Jak váš nápad na utkání pod širým nebem vzala Sparta?

Musím jí poděkovat, nebyl žádný problém. Řekli, že akceptují, že to je jejich venkovní zápas, a jestli ho chceme odehrát v Drážďanech, tak přijedou do Drážďan.

Sparta byla vaše první volba?

Usoudili jsme, že jsme dva tradiční kluby, my jsme blízko Drážďan, máme odtud hodně fanoušků. A Sparta táhne a vždy bude táhnout. Ještě má německého trenéra Uwe Kruppa, to je další bonus.

Petr Ton (vlevo), sportovní ředitel Sparty, a Jiří Šlégr, generální ředitel Litvínova, na stadionu v Drážďanech

Vypravíte fanouškovské autobusy, kolik jich bude?

Plánujeme jich tak kolem deseti dvanácti. Viděl jsem videa a fotky z předešlých let, působilo to na mě velice pěkně. Hlediště je tu docela blízko, diváci nebudou tak daleko, aby třeba ani neviděli puk. Věřím, že to bude hodně zajímavé.

Bude to show pro diváky, ale zároveň normální mistrovský zápas. Jak to vezmou hráči?

To už je asi na mě, jak je namotivovat, ale myslím, že to nebudou brát jako show. Půjde o body a tak k tomu musejí přistoupit.