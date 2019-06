Extraliga v Drážďanech! Litvínov vyzve Spartu pod širým nebem

„Myšlenka uspořádat utkání pod širým nebem se nám líbila z několika důvodů. Především proto, že český extraligový klub nikdy v historii nehrál zápas v zahraničí v rámci soutěže, takže bychom byli první. Společně se Spartou jsme navíc jedni z nejtradičnějších soupeřů a Sparta Praha je pojem po celé Evropě,“ uvedl zlatý olympionik Jiří Šlégr, generální ředitel a trenér litvínovské Vervy.

Půjde o třetí český open air duel v extralize, po Pardubicích a Brnu se i Litvínov dočká vlastního Winter Classic. Verva navázala spolupráci s německým klubem Dresdner Eislöwen, který v sezoně 2015/2016 již zápas pod širým nebem uspořádal.

Tamní fotbalový Rudolf-Harbig-Stadion zaplnilo 31 853 diváků, jen zhruba dvě stovky chyběly do vyprodané kapacity. Eislöwen se utkali v rámci německé DEL2 s Lausitzer Füchse a český obránce Lukáš Poživil v barvách hostů pak vyprávěl: „Famózní. Takový kotel jsem ještě neviděl. Je to trošku něco jiného než v Čechách, Němci hodně zpívají, mají svoje chorály, takové spíš fotbalové fandění. Když jsme nastoupili a lidi začali řvát, opravdu šel mráz po zádech.“

Českým rekordem je partie brněnské Komety se Spartou, kterou za Lužánkami hltalo 21 500 fanoušků. „Atraktivita utkání bude veliká. Snad se nám stejně jako Drážďanům povede přilákat na zápas 32 tisíc lidí, což by byl jednoznačně extraligový rekord. Uděláme pro to maximum,“ slíbil Šlégr.



Kapacita stadionu je pro zápas 32 066 míst, tedy o osm tisíc víc, než má Litvínov obyvatel. Verva do Drážďan vypraví speciální autobusové spoje. Vstupenek bude dostatek a klub chystá i zvýhodnění pro držitele permanentních vstupenek, navíc každý permanentkář bude mít svůj lístek do konce srpna rezervovaný.



„Chceme vypravit několik autobusů, aby bylo vidět, že litvínovští fanoušci jedou do Drážďan na extraligový hokej. Připravujeme reklamní a památeční předměty, ať už to budou čepice, šály trička a podobně, aby si fanoušci mohli zakoupit něco, co si můžou schovat a jednou si říct, že Litvínov byl první, kdo hrál extraligu za hranicemi České republiky,“ prozradil Šlégr.

Obě mužstva navíc do úvodní třetiny utkání nastoupí ve speciálních historických dresech.



Online předprodej vypukne v úterý 4. června a ceny do litvínovských sektorů se budou pohybovat od 550 do 820 korun. Vstupenka je platná jak na zápas českých rivalů, tak na následný duel Eislöwern s Lausitzer Füchse.