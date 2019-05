Změny ve Spartě. Sportovním ředitelem je Ton, šéfkou Snopková Haberová

ČTK to ve čtvrtek řekl mediální zástupce investiční skupiny Kaprain Ondřej Pechar.



Snopková Haberová je právnička a manažerka se zkušenostmi z nejužšího vedení České pošty nebo nadačních fondů. Byla také členkou kabinetu někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha, který je nepravomocně odsouzen za korupci. Pochází z ryze hokejové rodiny. Jejím dědečkem je legenda plzeňského hokeje Zdeněk Haber, otcem dlouholetý extraligový rozhodčí Ivo Haber a manželem bývalý obránce Jan Snopek, který získal mistrovský titul s Pardubicemi a nyní působí jako kondiční trenér extraligové Plzně.

„S Petrem Tonem máme jasně rozdělené role. Mým úkolem je postarat se o manažerské vedení klubu, jeho hladký chod a další rozvoj. Petrovi přitom chci zajistit nejlepší možné podmínky pro jeho práci. Na Petrovi bude co nejdřívější zlepšení a stabilizace výkonnosti A týmu a rozvoj mládežnického hokeje,“ uvedla dnes Snopková Haberová. Podle ní je jisté, že klub bude i nadále hrát v O2 areně.



Ton by rád těsněji propojil juniorské kategorie s hlavním mužstvem. „Do své funkce nastupuji s jediným cílem. Lidé by se v příštích sezonách neměli ptát, kterých šest týmů jde rovnou do play off. Mělo by být jasné, že je to Sparta a pět dalších,“ řekl dnes Ton. „K tomu vede jen jedna cesta. Ve spolupráci s trenérem (Uwe) Kruppem musíme vybudovat silný kádr postavený na zkušených osobnostech a mladých talentovaných hráčích, které jsme si vychovali v mládežnických kategoriích,“ dodal bývalý kanonýr.



Ton je s 293 vstřelenými góly nejlepším střelcem v historii Sparty. V letech 2005 a 2006 s týmem získal extraligový titul, třikrát se také stal nejlepším střelcem soutěže. Mimo Spartu působil na Kladně, v Brně a v několika finských klubech.

Petr Bříza ovládal Spartu od roku 2016, kdy ji koupil od Sportovního holdingu Praha spojeného s kontroverzním podnikatelem Petrem Speychalem. Ihned po skončení gólmanské kariéry v roce 2006 se stal generálním manažerem a později i předsedou představenstva. Nyní klub opustil.



„HC Sparta je silná tradiční sportovní značka s nemalým potenciálem. Jsme připraveni zajistit stabilitu klubu a jeho další rozvoj,“ uvedl za Kaprain Pechar, který skupinu založil v roce 2013. Předtím pracoval jako investiční manažer pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

podrobnosti připravujeme