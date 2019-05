Litvínov získal brankáře Honzíka a obránce Říhu, posílil i management

„V gólmanovi Davidu Honzíkovi vidíme perspektivu, má velkou budoucnost. Převzali jsme jeho smlouvu s Jihlavou a jsme za to rádi,“ informoval šéf představenstva, generální ředitel a trenér Litvínova v jedné osobě Jiří Šlégr.

Verva neprodloužila smlouvu s brankářem Michaelem Petráskem, 25letý Honzík tak vytvoří tandem se Slovákem Jaroslavem Janusem. Extraligové starty – má jich 54 – sbíral 189 cm vysoký Honzík ve Spartě a Karlových Varech, v poslední sezoně vystřídal prvoligové dresy Slavie a Jihlavy.

I zadák Říha si extraligu zahrál ve dvou klubech, za Mladou Boleslav a Liberec naskočil 74×. Nedávno slavil s Jágrovým Kladnem postup do extraligy, předtím v Jihlavě překonal rekord 1. ligy v produktivitě obránců i v počtu vstřelených branek - v sezoně 2016/17 nastřádal 44 bodů za 20 gólů a 24 asistencí.

„Chtěli jsme nějakého praváka do přesilovky, což Říha splňuje,“ pochvaluje si Šlégr. „Jsem přesvědčený, že má jednu z nejlepších střel v extralize. A mobilitu, aby přesilovku mohl hrát. My zase máme dostatek kvalitních útočníků, aby mu to nabíjeli.“

Další novinka v Litvínově: klub přijal Rostislava Dočekala jako odborného poradce a skauta. Už 25 let pracuje jako trenér, skaut či manažer. „Vzhledem k dlouhodobě avizované generační obměně hráčského kádru jsme se rozhodli posílit pozici skautingu a monitoringu hráčů ve všech dostupných soutěžích,“ podotkl Šlégr.