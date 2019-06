Kubáta chci udržet, říká Šlégr. Nejistá je i Hunkesova budoucnost

„Ty debaty ještě běží. Po krachu Slovanu Bratislava nějací kvalitní beci na trhu jsou, tak uvidíme, jak to celé dopadne,“ říká litvínovský generální manažer Jiří Šlégr.

Jak tedy vypadá situace kolem Karla Kubáta?

Má klauzuli ve smlouvě, že může znovu odejít do KHL. Byl bych rád, aby zůstal, abychom tu jeho smlouvu upravili a prodloužili. Pokud ne, musíme sehnat adekvátní náhradu. Chci mít jasno co nejdříve, nemůžu čekat třeba do konce srpna, aby se nestalo to, co loni, kdy se nám rozpadla celá přesilovka.

A Jiří Hunkes?

Loňskou sezonu neměl úplně ideální, hlavně kvůli dlouhodobým zdravotním potížím. A my nevíme, jak bude fungovat dál. Jednáme s ním o nějakém snížení smlouvy, když se nedohodneme, šli bychom každý svou cestou.

Zkoušíte mladého Poláka Zygmunta. Jaké s ním máte plány?

Má to snad být syn olympijského vítěze v short tracku, takže sportovní vlohy určitě má. Jeví se velice dobře, nabídli jsme mu nováčkovskou smlouvu a můžeme ho využít v juniorech, v Litoměřicích, popřípadě i v áčku, pokud na to bude mít.

Jiný talentovaný útočník Přemysl Svoboda začal přípravu s Litoměřicemi. Proč?

Je to základna pro reprezentační dvacítku, chtěli ho mít na začátku přípravy na očích, i proto, že letos se mistrovství světa dvacítek koná v Česku. Ale zapojíme ho i do našich přípravných zápasů, a když bude mít výkonnost, bude u nás. Pokud bude na hraně, využijí ho Litoměřice.

Na kempu v Krkonoších se v bystřině zchladili litvínovští František Lukeš (vlevo) a David Štich.

Jak se hráčům zamlouvá novinka v podobě kondiční přípravy, kterou od letoška zajišťuje firma AndrleSport?

Pochvalují si, že to bolí fest, ale že to pro ně dává smysl. Všechny tréninky jim pan Andrle dopodrobna vysvětluje, proč je bolí ten a ten sval, aby věděli, že to je ku prospěchu věci a kam to asi směřujeme. Minulý týden byli na soustředění v Janských Lázních, šlo nám o nabourání letního stereotypu. A také se kluci semkli jako parta.