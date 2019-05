Brousek Štich posílil obranu hokejového Litvínova

„Potřebovali jsme do zadních řad někoho, kdo to bude brousit, podívali jsme se na trh a vyšel nám nejlíp Štich,“ řekl generální ředitel Vervy a její ¬trenér Jiří Šlégr. „Obětavý bek a brousek, který do toho umí vlítnout a je tam cítit, se nám hodí.“

Pro důraznou hru má 33letý hráč ideální parametry: 189 centimetrů výšky a 106 kilogramů váhy. Působil v nižších zámořských soutěžích, v extralize i v Liberci, pražské Slavii, Vítkovicích a Mladé Boleslavi.

Plzeňský rodák s reprezentací do 18 let vybojoval světový bronz a byl i kapitánem českého výběru do dvaceti let na šampionátu v sezoně 2008/2009. S Chomutovem v uplynulé sezoně spadl do 1. ligy, ještě měl smlouvu, ale klub hráčům dlužil.

Vervu už dříve posílil obránce Jiří Říha z Kladna, získala i brankáře Davida Honzíka z Jihlavy.