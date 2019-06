Duel v Drážďanech? Jako sen. Hejtři ať zůstanou doma, zní z Litvínova

„Bude to výjimečná akce. Bylo by fajn jet domů s úsměvem po výhře nad Spartou, ale výsledek nebude to nejzásadnější. Hlavní bude, ať z toho mají fanoušci dobrý pocit a baví se,“ přeje si marketingový ředitel Vervy. Extraligová řež v rámci Hockey Open Air je datovaná na 4. ledna.

Co se muselo stát, aby to vyšlo?

To, že to někdo uspořádá místo nás (smích). V Teplicích to bylo nemožné, nebo s tolika otazníky, že to vůbec nešlo uskutečnit. V Drážďanech s tím jednu zkušenost už měli. A pozitivní. Na základě rodinných vztahů našeho odchovance Petra Macholdy, který za Drážďany hrál, a našeho provozního ředitele Kamila Burdy to začalo. Jsou švagrové. Začali jsme myšlenku rozvíjet a zjistili jsme, že to jde.

Kolik času jste věnovali tomu, aby se hrálo v Teplicích?

Spoustu. Měl jsem i schůzky s nebožtíkem Zbyňkem Kusým, sondoval jsem od něj informace, protože jeho Pardubice to dělaly. A vidíte, teď to máme skoro bez práce.

Do jaké fáze dospělo jednání s fotbalovými Teplicemi?

Dostali jsme se na ekonomickou stránku věci, začali jsme počítat, co všechno bude stát. Ledová plocha, nájmy v Teplicích, kolik diváků se na Stínadla vejde, kolik by jich mohlo přijít a za kolik peněz. Papírově jsme to měli připravené kompletně celé. Vycházelo nám to mezi pěti deseti miliony korun.

Zato teď neplatíte nic.

Neproděláme na tom, což je příjemné. Když jsme si dali čísla pro akci v Teplicích na papír, nemohli jsme se do toho pustit. Zato když v Drážďanech zdraží o jedno euro vstupné, máte o 30 tisíc eur víc. S těmi ciframi se pracuje jinak než s nějakými pěti šesti tisíci diváky v Litvínově a možná 15 tisíci v Teplicích.

Hockey Open Air Kdy

Sobota 4. ledna 2020

Sobota 4. ledna 2020 Kde

Fotbalový stadion v Drážďanech

Fotbalový stadion v Drážďanech Kdo

Verva Litvínov - Sparta, Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse

Verva Litvínov - Sparta, Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse Za kolik

Lístky od 24,90 do 59,90 eura

Takže Open Air v Drážďanech, to je něco jako sen?

Určitě. Byl jsem se podívat na fotbale, a co fanoušci umějí udělat… Údajně příznivci Dynama Drážďany fandí jak hokejovým Drážďanům, tak Weisswasseru, které se utkají po nás, takže žádná nevraživost. Atmosféra by měla být perfektní.

Sám jste hokej hrál a máte titul s Pardubicemi. Nemrzí vás, že nebudete na ledě jako aktér?

Já hrál Open Air v Povrlech jako malé dítě. A taky v Litoměřicích ještě v Průvan aréně. (smích)

Co čeká váš marketingový tým v souvislosti s utkáním?

Tím, že se nemusíme starat o organizační věci, práce bude méně. Ale i tak dost. Musíme zajistit veškeré reklamní plnění, extraligových i našich partnerů. Ale jde o něco tak výjimečného, práce to bude příjemná, která bude bavit.

Rozpočet je 600 tisíc eur. Ale Češi jsou naši hosté, říká drážďanský manažer Pompézní show chystají v německých Drážďanech na 4. ledna 2020. Na fotbalovém stadionu se pod širým nebem uskuteční dva hokejové zápasy, Verva Litvínov vyzve v extralize Spartu a Dresdner Eislöwen se utkají v DEL2 s Lausitzer Füchse. „Když se uklidnily emoce po našem prvním zápase pod širým nebem v roce 2016, chtěli jsme to zopakovat a vylepšit o specialitu. Spousta týmů chtěla zažít Winter Classic. Po dlouhém vyjednávání jsme oslovili Litvínov a po několikatýdenní diskusi se domluvili. Rozpočet je 600 tisíc eur a jde za námi, Češi jsou naši hosté. Ale není to továrna na peníze, děláme to pro fanoušky a pro sport,“ tvrdí Maik Walsdorf, manažer drážďanských Eislöwen. Cena lístků se oproti roku 2016 zvedla o pět eur, nejlevnější budou stát 24,90 eur, nejdražší 59,90. Kluziště se začne se stavět 20. prosince, aby bylo připravena na 3. ledna a týmy si mohly vpodvečer zatrénovat a vyzkoušet led. Začátky utkání zatím stanoveny nejsou. „Ale první duel by mohl začít zhruba ve 14.30, záleží na televizi,“ vysvětluje Eva Wagnerová, tisková mluvčí Dresdner Eislöwen. Součástí akce bude bohatý doprovodný program. „Intenzivně se jedná s několika interprety. Bude to pestré včetně nových prvků, které se nikde ještě nepoužily.“ V roce 2016 Drážďany pod širým nebem porazily Lausitzer Füchse 4:3 v prodloužení, přišlo 31 853 diváků. Vyprodáno se čeká i v lednu. „Sny se stávají skutečností, každý hráč chce už coby chlapec zažít Winter Classic. A derby v Drážďanech je vždy fantastické. Zažil jsem už venkovní Summer game, ale to je při velkých teplotách, zimní zápas bude speciální, výrazně lepší,“ těší se Clarke Breitkreuz, hráč Lausitzer Füchse. V německé DEL2 se hraje Winter derby i v Offenbachu, 14. prosince Bad Nauheim vyzve Frankfurt.

1. třetina zápasu Litvínov–Sparta se odehraje v historických dresech. Už víte v jakých?

Napasujeme to na dobu, kdy se zastřešoval zimák v Litvínově, což je 55 let zpátky. Retrodresy budou z poslední sezony pod otevřeným nebem, to už byly žlutočerné, krásné. A Sparta bude mít taky dresy z téhle éry. Bude to pecka.

A co fanouškovské propriety?

Budou tradiční věci, co na akcích typu Winter Classic bývá. Kulichy pro hráče na rozbruslení, památeční předměty jako šály nebo trička. Něco bude společné pro všechny čtyři oddíly, něco pro dva, něco jen pro náš klub, pro ortodoxní fanoušky, kteří by nikoho jiného na fan předmětu nechtěli mít.

Jak jste vymysleli dopravu fanoušků do Německa?

Sparta komunikuje České dráhy, z Prahy bude ideální vlak, my vypravíme autobusy, aby nebylo přestupování. Bude to perfektně dotažené.

A jak to bude se vstupenkami?

Myslím, že budou hodně rychle pryč. Předprodej začal. Permanentkáři určitě využijí výhodu, co mají, tedy slevu a rezervaci lístku do konce srpna. Myslím, že padne rekord české extraligy, že přijde 32 tisíc lidí. Němci jsou profesionální fanoušci a je skvělé s nimi pracovat. Vůbec se nebavíme, jestli bude vyprodáno, nebo ne, to jasná věc.

Přijdou fanoušci na oba zápasy, tedy na váš i na druholigové derby Drážďan a Weisswasseru?

Co vím, organizátoři chystají program v průběhu obou zápasů, vyplatí se vidět všechno, celou show. Když už si zaplatím, asi bych chtěl zůstat. Na koho se lístek nedostane, může se dívat na přenos O2 TV.

Jaké máte ohlasy na akci?

Na sociálních sítích se objevují hejtři. Ať přijdou do kanceláře, já jim to vysvětlím. Takovou akci bych uvítal jako hráč i jako fanoušek, a nemusel bych zrovna fandit Litvínovu. Byl jsem v Drážďanech na fotbale, to je neskutečná událost, fanoušci jsou tu excelentní. Nevím, co víc chtít. A hejtři ať zůstanou sedět doma.