Kometa vs. Vary, Flek vs. Černoch. Snad Jirka na góly zapomene, přeje si posila Brna

Do loňského září nedal Jiří Černoch z Karlových Varů v extraligovém zápase ani jeden hattrick. Na začátku minulé sezony se však postaral o představení, o němž se pak dlouho mluvilo.

Kometa Brno - Karlovy Vary od 18 hodin ONLINE

Hned v 1. kole, navíc proti nabušené Kometě, se Černoch trefil ze šesti střel na branku čtyřikrát! Postaral se tak sám o výhru Energie 4:3. „Jsem v šoku,“ konstatoval pak upřímně. „Ráno jsem snídal ovesnou kaši jako obvykle. Nevím, kde se to vzalo,“ tápal sám.

Dnes večer se Kometě postaví znovu, jen to nebude na domácím ledě, ale v Brně, kde předehrávkou 1. kola nový ročník začne. „Doufám, že si na minulý rok Jirka nevzpomene,“ popíchl kamaráda na dálku útočník Jakub Flek, od léta posila Komety.

Mluvilo se o tom, že by Černoch mohl jeho cestu ze západu Čech pod Špilberk následovat, k tomu ale (zatím) nedošlo. „Teď je náš kontakt ve fázi hecování, takového špičkování. Teď není čas na nějaké domlouvání nebo vyjadřování zájmu, soustředíme se na hru. Uvidíme, co přinese leden nebo únor, kdy se začíná jednat o smlouvách na příští rok,“ uvedl brněnský kouč Martin Pešout.

Černocha by rád ve své sestavě viděl, a to nejen proto, že by se Kometě čtvrtý kvalitní centr hodil jako možná poslední kamínek do její skládačky. „Já jsem Jirku před lety přivedl ze Sparty do Varů, odkud se dostal až na mistrovství světa. Určitě bychom zájem měli. Kdo by neměl? Nejsme jediní, zastírat to nemá smysl, jenom na to teď není vhodná doba. Uvidíme, co na to Libor (Zábranský) během sezony, protože tyhle věci řeší jenom on,“ vyložil Pešout karty na stůl.

Jeho přítomnost na brněnské střídačce může dodat večernímu očekávanému zápasu další grády. V Karlových Varech Pešout strávil pět let, odcházel tam z Brna se ziskem mistrovského titulu. K návratu mistrovského poháru na Kometu by nyní rád pomohl.

„Shodou okolností jsem ve Varech minulý pátek byl na hokeji, tak jsem si tam něco vyslechl. Mám tam spoustu přátel, to k tomu patří,“ usmívá se trenér. Připouští, že duel je pro něho z osobního hlediska jiný než ostatní.

„Za dobu své kariéry jsem ve Varech prožil sedmnáct let. Poznal jsem tam plno dobrých lidí a výborné fanoušky. Když jsem byl ve Varech, můj syn neustále působil v Kometě, takže kolikrát nevěděl komu fandit. Teď jsem se přesunul do Brna a přítelkyni mám z Karlových Varů čili to mám nanovo. I jeden hráč mi volal, nebudu ho jmenovat, že na nás Vary vypisují prémie. To my s Kubou (Flekem) asi vypíšeme taky. Je to příjemné hecování, žádné drama,“ říká.

Shodou okolností i Flek má partnerku z Karlových Varů. „Už je se mnou v Brně a má nařízeno fandit Kometě, jinak spí na balkoně,“ rozesměje se reprezentační útočník při otázce na rivalitu a hecování.

Je mu jasné, že ho v prvním zápase v novém dresu nečeká nic snadného. Kromě toho, že nastoupí proti svým kamarádům, je právě on tím, na koho se Kometa upíná v otázce zlepšení produktivity, která ji v přípravě trápila. Ví, že pokud chce vyhrát, zvučné posily v čele s Flekem musí zabrat.

„Nechci mít proto v hlavě nějaké osobní věci, špičkování, souboje jeden na jednoho. Je to extraligový zápas, který chceme vyhrát. Pro mě trochu speciální, těším se na to moc, ale nechci se nechat odvádět od hry, abych tam po sobě s klukama štěkal nebo dělal šaškárny,“ pronesl.

„Přeběhlíky“ mají i Vary

Nejen v brněnském dresu se představí bývalí hráči dnešního protivníka. Na to, jak daleko Karlovy Vary od Brna jsou, probíhal v minulých letech mezi oběma kluby poměrně čilý ruch.

Nově v Energii působí bývalý brněnský obránce Tomáš Bartejs, na soupisce Západočechů jsou i někdejší zadáci Komety Ondřej Dlapa a Dalimil Mikyska (momentálně je na hostování v prvoligových Litoměřicích) a přímo kapitánem Energie je útočník Tomáš Vondráček, bývalý vítěz extraligy s Brnem.