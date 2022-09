Nový styl hry i hvězdy. Kometa dělá všechno pro úspěch

Značná délka přestávky od konce minulé sezony do začátku té nadcházející odpovídá u Komety tomu, že z předchozího ročníku vypadla s nepořízenou nepříjemně brzo, už v předkole play off. Odpovídalo tomu i velkorysé posilování pod Špilberkem; mezi osmi novými jmény v sestavě se vyjímají tři bronzoví reprezentanti z posledního mistrovství světa.

„Minulá sezona byla hodně špatná, končili jsme brzo, to nikoho nebaví. Chceme hrát play off a hrát ho co nejdéle. My i noví kluci máme stejný názor, že Kometa zase potřebuje úspěch,“ vyhlašuje kapitán Martin Zaťovič.

Na co konkrétně chce Kometa, která má i přes opětovné zdražení permanentek zase místa na sezení dopředu vyprodána, fanoušky nalákat?

Hvězdné posily i velké plány

Přestože bossovi Liboru Zábranskému nevyšlo všechno, co si přál, a tak třeba beci Michal Kempný nebo Michal Jordán brněnský dres neoblečou, dá se říct, že se majitel Komety z letního nakupování vrátil s napěchovaným vozíkem. Z mistrovství světa se přímo do první brněnské obrany přesunuli parťáci Tomáš Kundrátek a Jan Ščotka, bronz z MS má i útočník Jakub Flek.

„Na extraligu se podařilo posílit nadstandardně, možná na top úrovni pro nároďák,“ neskrývá spokojenost nový kouč Martin Pešout. Dodatečně mu Zábranský přivedl i brankáře Dominika Furcha.

„Určitě to nebyla levná záležitost a je to velká pomoc. Každého trenéra potěší, když se vyskytne problém a vedení ho vyřeší,“ děkuje Pešout. Věří, že zadní řady Komety jsou vyšperkované, ještě víc očekává od útočníků. V přípravě se jim nedařilo, za sedm zápasů dali patnáct gólů. „Je na útoku, aby svoji kvalitu potvrdil,“ apeluje Pešout, který se do Brna vrátil po pěti letech. Už teď se však chystá reprezentační „injekce“ i do brněnské ofenzivy v podobě centra Jiřího Černocha.

Přestavba končí, hurá nahoru

V Brně věří, že čtyři roky přešlapování na místě, během nichž Kometa dvakrát končila ve spodní polovině tabulky a jen jednou přešla čtvrtfinále, jsou pryč. „Podepisujeme dlouhodobé smlouvy. Naši fanoušci a partneři si zaslouží, abychom hráli ve vyšších patrech než v době přerodu,“ tvrdí Zábranský.

Hned první výbuch v podobě debaklu v přípravě ve Vítkovicích dal trenérům pocítit, vysoké porážky tolerovat nechce. Ani Pešout s výsledky v přípravě, v níž jeho svěřenci zapsali tři výhry a čtyři porážky, spokojený není.

„Jenže se na nich projevila tréninková zátěž, kterou jsme hráčům museli naložit. Spousta z nich končila sezonu pozdě, někteří se připojili až v červenci. Museli to někde dohnat,“ vysvětluje. „Aspoň nám příprava odkryla věci, na nichž chceme pracovat,“ připouští kouč.

Nový styl hry? Bránit, ale ne na 1:0

Šéf Zábranský načerpal nové podněty u reprezentace, Pešout si přinesl svoje představy z karlovarské štace. Pak vzali v potaz skladbu kádru, který mají v Kometě, a šijí herní styl pro ni. To, co příprava naznačila, by modrobílá armáda měla naplno rozbalit zítra v extraligové předehrávce.

„Nebude asi možné hrát rychlý brejkový hokej, jako jsme hráli ve Varech, protože proti Kometě asi hraje soupeř jinak než proti Varům,“ přibližuje Pešout. Jeho představa? „Musíme mít výbornou obranu, hrát v pěti blízko sebe se začátkem bránění už v útočném pásmu. Chápu, že zabere čas, než to sladíme. Chci všechny ubezpečit, že na tom děláme,“ říká.

Martin Pešout

Na novinky pod Pešoutem si tedy zvyká i útočník Flek, který pod týmž koučem posledních pět let hrál. „Že to je víc založené na defenzivě, neznamená, že budeme čekat na červené a bránit. Pořád se chceme prezentovat útočným bruslivým hokejem, hrát na 1:0 nebude náš styl. Hlavní ale bude vyhrávat, jedno jak,“ sděluje nově příchozí forvard.

Svěží vítr s momentem překvapení

Stejně jako v obraně vsadila Kometa na sehrané duo Kundrátek–Ščotka, přivedla i do útoku osvědčenou dvojičku. Našla ji ve Finsku, odkud se znají Radek Koblížek a Kim Strömberg. „Můžou přinést moment překvapení, hrají to víc poslepu. Pokud dokážou využít rychlosti Kuby Fleka, který s nimi je, může to být hodně dobrá lajna,“ věří Pešout.

Strömberg jako pojistka dozadu a Koblížek s Flekem ohrožující branku soupeře, tak si souhru této trojice představuje. „Kdyby se podařilo, že by Kobla s Kubou konečně začali svoje šance proměňovat, tak si myslím, že jejich lajna bude nebezpečná pro kohokoliv. Konečně bychom to nemuseli mít postavené jenom na jedné lajně, jak to v Brně bývalo v minulosti,“ míní trenér.

K rozložení sil do víc formací nahrává už jen fakt, že Peter Mueller, dosud nejvytíženější hráč Komety, odešel do Vítkovic.

Sezona začíná v září, o výsledky půjde hned

Fanoušky v Brně v minulých sezonách dráždilo zjednodušující tvrzení, že skutečný hokej se hraje až od poloviny února, kdy se všechno schyluje k play off. Letos by Kometa měla být i finančně ze strany nového generálního partnera motivovaná ke hře v horní polovině tabulky už v základní části. To se jí poslední dva roky nedařilo.

„Není jednoduché, aby si všechno hned sedlo. Podívejte se na fotbalovou Spartu, jak jí přerod trvá. Mým cílem zde je, aby si vše sedlo co nejdřív a vrátili jsme Kometu tam, kam patří,“ burcuje očekávání Pešout. „Věřím, že bojovností a entuziasmem některé nedostatky na začátku nahradíme a budeme mít dobré výsledky od začátku,“ doufá.

Dominik Furch v dresu Komety Brno v přípravném duelu s Vítkovicemi.

Favorita extraligy hledá v trojici Pardubice, Sparta a Třinec. „Pak se uvidí, kdo se k nim přidá. Doufám, že to budeme i my.“

Nejlepším střelcem přípravy byl Koblížek Všichni noví hráči, které Kometa před sezonou přivedla, našli svoje místo v základní sestavě brněnského týmu, již kouč Martin Pešout postavil minulý týden do generálky proti Vítkovicím. Nejlepším střelcem přípravy byl s třemi góly Radek Koblížek, nejvíc asistencí (tři) posbíral obránce Rhett Holland. Sestava z generálky: Furch – Ščotka, Kundrátek, Kučeřík, Holland, Gulaši, Hrbas – Zaťovič, Holík, Šalé – Flek, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Horký – Vincour, Dufek, Kratochvíl – Süss. V obraně chyběl pro zranění Ďaloga, posily jsou vyznačeny tučně.