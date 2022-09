Hra o ledový trůn. Tipovat vítěze je víc než ošidné, Pardubice ale vyčnívají

Docela slušné posílení, jen si proleťte vizitky posil. Nejlepší obránce extraligy. Vítěz posledních tří play off. Účastník dvou olympiád. Dva borci z KHL nebo plejer, který ještě nedávno nastupoval v NHL. A do toho soubor, který už předtím pomýšlel na medaile.

„Máme neskutečně kvalitní kádr,“ uzná Roman Will, reprezentační gólman a nová pardubická jednička. „Chce to jenom čas.“

Ten nastává teď.

Čtvrteční předehrávkou mezi Brnem a Karlovými Vary odstartovala nová sezona nejvyšší hokejové soutěže. Dnes do extraligy vstupuje zbývající dvanáctka týmů, z níž právě Pardubice vyčnívají.

Klub slaví sto let od vzniku. Má ohromná očekávání. Polovinu desetitisícového stadionu obsadí permanentkáři. A těší se na nebývale vyfutrovanou soupisku, která se dá srovnat s Kometou před šesti lety. Tehdy hvězdné akvizice Erat, Kvapil, Němec či Zaťovič po půl století zařídily v Brně titul.

O podobném zlatém konci sní i miliardář a mocný majitel Dynama Petr Dědek. Jenže nový kouč Radim Rulík vzkazuje do světa: „Tlačíte Pardubice do něčeho, do čeho se tlačí dalších osm týmů v lize.“

V jeho vyjádření hledejte hru i Rulíkovu povahu a zkušenosti, podobně chránil tým jeho exkolega a nebožtík Ivan Hlinka. „Tlak tady bude, je to i práce novinářů hledat favority a psát o nich. Jen jsem chtěl upozornit, že jediní nejsme,“ rozvádí Rulík.

Škatulata, hejbejte se

Server iDNES.cz se také otázal těch, kteří se určováním favoritů přímo živí. A bookmakeři dvou největších sázkovek v zemi souhlasí, že se rozjíždí jeden z nejvyrovnanějších a nejhůře odhadnutelných ročníků za poslední sezony.

„V elitních týmech se ještě ke všemu obměnily trenérské štáby, letos je to opravdu hůře predikovatelné,“ pokyvuje bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Pozor, hlavního kouče přes léto vyměnila hned polovina soutěže! „Papírově to vypadá, že by se mohly výkonnostní nůžky spíš rozevřít. Vytvoří se skupina silných týmů, které budou mít nad ostatními navrch,“ odhaduje Roman Kovařík, sportovní expert Fortuny.

Kdo se k nim řadí kromě Pardubic, které považují bookmakeři za největší adepty na Masarykův pohár? Na podobných kurzech se pohybuje Sparta, která přes léto postupně a nenápadně přitahovala zajímavá jména. „Konečně vyřešila i palčivý gólmanský post. Tandem Kovář, Kořenář vypadá jako poslední dílek do skládanky, aby slavila titul,“ tvrdí Kovařík z Fortuny.

Za první dvojici umísťují bookmakeři šampiony posledních tří play off z Třince. Úplně neoslabil, ale čeká se, jak s klubem zahýbe odchod veleúspěšného kouče Varadi.

Nepodceňujte vítěze minulé základní části z Hradce, Boleslav nebo Liberec, který přivedl mazáka z NHL a vítěze Stanley Cupu Michaela Frolíka, Vítkovice zase překvapivě přetáhly Petera Muellera, který za pět sezon v Brně nasbíral 90 gólů a přes 200 bodů.

Právě Kometa chce protivníky přeskákat. Za léto zlákala hned tři bronzové medailisty z květnového šampionátu nebo gólmana Furcha a s novým silným sponzorem hodlá patřit do první čtyřky, která má garantovaný přímý postup do play off.

Na bednu už podle sázkařů Brno patří. „Po Pardubicích a Spartě jich nejvíc sází na Kometu,“ říká Hora z Tipsportu. A kolega Kovařík od konkurence přikyvuje: „Stojí za tím početné fanouškovské jádro. Příznivci brněnského celku sázejí na prvenství svých koní každoročně, loajalita ke klubu je obrovská.“

Rutinéři jsou fuč, Jágr zůstává

Právě Fortuna nabízí i jeden zajímavý fakt. Extraligu jen ve třetině případů ovládne největší předsezonní kandidát na titul.

Například ve fotbalové lize si poslední sezony přehazují tituly Slavia s Plzní, mezi které chce marně vstoupit Sparta. „Hokej je v tomhle od fotbalu dost odlišný. V řadě evropských soutěží jsou tři čtyři favoriti na titul. Kolikrát je jen jeden, jako Bayern v Německu nebo PSG ve Francii,“ srovnává Hora.

Početné pole extraligových spolufavoritů skýtá naději na zajímavou podívanou. „Bude to mazec,“ prohodí pardubický kouč Rulík. „Liga bude úplně jiná, přišlo do ní sto nových hráčů.“

Zmizeli naopak rutinéři Hübl, Lukeš, Ševc nebo frajeři z NHL jako Šmíd, Polák nebo Krejčí. Dál v ní zůstávají kladenští patrioti Plekanec s Jágrem, který to ani po padesátce nebalí a chce zasáhnout do rozjeté soutěže. Ta nahazuje motory teď.

Usaďte se, příjemnou zábavu.