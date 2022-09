Ekonomicky posílená Kometa má Furcha, ale cílí ještě na další esa

Potvrdila se tak informace iDNES.cz, že 32letý Furch, z minulé sezony vítěz švédské ligy s Färjestadem, byl pro Kometu prioritou. Pražský rodák, jenž při předchozím jednání s Litvínovem jevil zájem o výstupní klauzuli ve smlouvě a možnost odejít během sezony do zahraničí, se v Brně upsal na tři roky.

„Těším se na návrat do extraligy. Když se od Komety objevila nabídka na delší spolupráci, tak to pro mě bylo zajímavé. Chtěl jsem po sezoně směřovat do zahraničí, ale čekal jsem už moc dlouho, a nic zajímavého se neobjevilo. I v hlavě jsem měl myšlenku, že může přijít návrat do Česka,“ řekl Furch v rozhovoru pro web Komety.

Zároveň se očekávají další tahy brněnského hokejového bosse Libora Zábranského. Poté, co získal nového generálního sponzora, řeckou sázkovou společnost Betano, si věří na další zbrojení.

„Díváme se na posílení všech postů,“ potvrdil. „Máme v podstatě reprezentační obranu, mančaft si musí sednout. Začínáme pracovat na jiném systému hry a nemůžeme mít jiné cíle než hrát ve vyšších patrech tabulky. Snažím se doplnit jádro kolem (kapitána) Martina Zaťoviče, smlouvy jsou víceleté,“ řekl Zábranský.

V Brně věří, že nadcházející sezona přinese fanouškům Komety radostné chvíle.

Do branky má nyní na výběr ze slovenského tandemu Matej Tomek – Marek Čiliak a Furcha. S přetlakem v brankovišti má zkušenosti z minulé sezony, kdy si v sestavě měnili místo Čiliak a Tomek s Jakubem Sedláčkem, tehdy ale brněnské muže v masce kosila zranění.

„Nechci se bavit o tom, jestli je někdo jednička, nebo trojka,“ předeslal sice Zábranský, dá se ale předpokládat, že se plánuje opřít právě o nově angažovaného Furcha.

A dál? Spekuluje se o brněnském zájmu o karlovarského reprezentanta Jiřího Černocha. Mluví se o tom, že pokud do Brna nedorazí ještě před začátkem extraligy, pak by měl přestoupit v lednovém termínu s výhledem na další sezony.

„Rezervu v rozpočtu si nechávám vždycky, abychom mohli reagovat, pokud by byl někdo volný na trhu a seděl do našeho systému,“ potvrdil šéf Komety.

Ambice svého klubu chce posunout tam, kde byly před sezonou 2016/17, kdy v Brně naposledy docházelo k podobně masivnímu posilování. „Je pozitivní, že přišli starší a zkušení kluci. Všechno jsou to dobří hráči. Do obrany jsme silnější než loni, nechci ale předbíhat. Musíme to potvrdit na ledě,“ pronesl kapitán Zaťovič.