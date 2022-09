Demolice na úvod a Kometa ve finském rytmu. Strömberg poslal góly do nebe

„Každému dodá sebevědomí, když se trefí. Zvlášť po naší přípravě, kde se nám koncovka tolik nedařila, byť jsme měli hromadu šancí. Dneska nám to tam napadalo a věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů,“ sdělil autor jednoho z brněnských gólů Jakub Flek.

Pro Strömberga, jeho parťáka z útoku, ovšem měly góly daleko hlubší osobní význam. Hned po prvním z nich, jímž na začátku druhé třetiny vyrovnal na 1:1, ukázal výmluvným gestem směrem vzhůru.

Jestliže se totiž Kometa v přípravě potýkala s koncovkou, tak její finský centr měl daleko těžší starosti. Na několik dní dokonce musel nedlouho před startem extraligy odcestovat do své vlasti kvůli úmrtí v rodině.

Na start soutěže se dokázal vrátit, a co víc, s těžkým srdcem pod výstrojí Kometu svým výkonem podržel. „Jsem hrozně rád, jak rychle se Kim dokázal s touto tragédií vyrovnat. Věřím, že góly mu pomohly, poslal je tatínkovi do nebe a bude v tom pokračovat,“ řekl Flek.

Na první gól Strömbergovi přihrál jeho bývalý spoluhráč z finské ligy Radek Koblížek. Na jejich spolupráci se Kometa těšila, právě proto dala oba sehrané borce vedle sebe. Celkově pobrala lajna tří F, tvořená dvěma „Finy“ a Flekem, pět kanadských bodů.

„Mně se s klukama hraje výborně. Je to o tom, jak si s hráči sednete, jak si vyhovíte. Nevidím nějaký extra rozdíl mezi českým a finským hokejem v podání nás tří. Začínáme o sobě vědět, což je nejdůležitější,“ pochvalovala si posila z Karlových Varů.

Jakub Flek přispěl k výhře Brna nad Karlovými Vary jedním gólme.

První zápas sezony i díky jeho formaci dopadl pro Kometu téměř ideálně. Vyšším rozdílem vyhrála úvodní zápas nejvyšší soutěže podle statistik naposledy v roce 1969, kdy smetla Gottwaldov (současný Zlín) 8:1.

„Jsme šťastní. Děkujeme fanouškům, že nám vytvořili parádní atmosféru. Byl to první extraligový zápas sezony, jak se patří,“ prezentoval spokojenost Komety její trenér Jiří Horáček.

Mohla být premiéra nového ambiciózního týmu, který má do Brna vrátit boj o přední příčky, ještě lepší?

Ale jistě. Jednak Kometu varovala první třetina, po které prohrávala 0:1, jednak z druhého dějství záhy odstoupil elitní zadák Tomáš Kundrátek.

„Nedohrál na pokyn lékaře, ale vypadá to, že to nebude nic vážného a bude v pořádku,“ řekl Horáček.

Reprezentační bek ještě před svým odchodem z boje stačil zapsat jeden minusový bod za účast na ledě při inkasovaném gólu. To domácí z druhé vlny zaskočil Petr Koblasa.

Kometa vývoj otočila dříve, než se stačili její fanoušci začít nespokojeně vrtět na svých místech. Dohrávala sice jen na pět beků, protože vedle Kundrátka jí v úvodu sezony chybí kvůli disciplinárnímu trestu z konce minulého ročníku Marek Hrbas, ale poradila si.

Většího prostoru na ledě využil hlavně Marek Ďaloga, když rozdal tři gólové asistence. Do konce druhé třetiny to bylo 3:1, ve 46. minutě přidal Andrej Kollár pojistku na 4:1 a bylo jasno.

„Od té doby existovalo na ledě jen jedno mužstvo, a to domácí,“ přiznal David Bruk, trenér poražených. Tři góly do sítě jeho týmu nasázela Kometa v přesilovkách.

Z řady hráčů, kteří dříve nastupovali v dresu soupeře, se včera smáli ti na brněnské straně. „Vypsal jsem dobrou finanční prémii, nějaká menší akcička by za to asi byla,“ usmíval se Flek.

Výhru si osladil gólem, z nějž byl tak nadšený, že mu ruce na krátko vyletěly nad hlavu.

„Tělem mně projela radost. V tom jsem si uvědomil, že nechci dělat nějaké šaškárny, a dal jsem je dolů. Z gólu mám radost, ale ve Varech jsem působil deset let, tak tam nebudu dělat kotrmelce,“ pravil.