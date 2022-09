ONLINE: Startuje nová extraligová sezona, Kometa hostí Karlovy Vary

Loňské střetnutí v rámci prvního kola vyznělo lépe pro Západočechy, kteří na domácím ledě zvítězili díky čtyřgólovému představení Jiřího Černocha 4:3.

Kometa Brno - Karlovy Vary Utkání sledujeme od 18 hodin ONLINE

S minulou sezonou se oba celky rozloučily už v předkole. „Končili jsme brzo, to nikoho nebaví. Chceme hrát play off a hrát ho co nejdéle,“ prohlásil brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Na trase mezi dnešními soupeři proběhlo v létě několik přesunů. Kometu opustil obránce Tomáš Bartejs, opačným směrem se vydali útočník Jakub Flek a trenér Martin Pešout.

Pětapadesátiletý kouč má k dispozici silný kádr. Majitel Libor Zábranský získal reprezentační beky Tomáše Kundrátka a Jana Ščotku, novou brankářskou jedničku by měl být Dominik Furch.

„Určitě to nebyla levná záležitost a je to velká pomoc. Každého trenéra potěší, když se vyskytne problém a vedení ho vyřeší,“ uvedl Pešout, kterého na karlovarské střídačce nahradil David Bruk.

Dvanáctý tým základní části uplynulého ročníku se bude pod jeho vedením spoléhat na rychlost a bojovnost. K dispozici už není Jiří Kulich, jenž se přesouvá do zámoří. Zpět z Liberce se naopak vrátil centr Dávid Gríger.

Největší změna se na západě Čech udála na pozici majitele, kterou po téměř třiceti letech opustil Karel Holoubek. Vlastnictví klubu po něm převezme podnikatel a milionář Dušan Šenkypl.

„Chceme stavět na mládeži, protože prostor, který mladí dostávají, není v českém hokeji odpovídající. Nebudeme říkat, že chceme každý rok vyhrávat tituly. Základní cíl je čtvrtfinále,“ uvedl.