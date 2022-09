Rána pro Kometu, přišla o Kundrátka. Reprezentační bek má zlomený prst

Úvodní duel sezony skončil pro Tomáše Kundrátka hned v první třetině. Odstoupil z ní po nastřelení pukem do ruky a zamířil na rentgen. Přestože první zprávy byly optimistické a ještě na tiskové konferenci asistent trenéra Jiří Horáček doufal, že Kundrátek bude brzy v pořádku, opak je pravdou. Podle informace iDNES.cz má 32letý zadák zlomený prst.

„Přesnou diagnózu nevím, nejsem doktor. Bohužel nám Kundrátek vypadl a pro nás je to velká ztráta, je to naše největší posila do obrany. Měli jsme na něm postavené jak přesilovky, tak oslabení. Takový hráč se těžko nahrazuje. Musíme se s tím poprat,“ přiznal brněnský trenér Martin Pešout.

Improvizovat musel už od začátku druhé třetiny čtvrtečního mače. Do přesilovkové formace místo Kundrátka posunul útočníka Andreje Kollára, v obraně točil jen pět mužů.

„Kluci to zvládli, s tím jsem moc spokojený. Samozřejmě si Vary všimly, že nám jeden hráč chybí, snažily se zatlačit na naše obránce a dostat je na trestnou lavici. Jsem rád, že jsme udrželi nervy na uzdě a zápas jsme ovládli,“ konstatoval Pešout.

Na soupisce má tedy sice sedm obránců, ale reálně z nich v neděli do Českých Budějovic může vzít jen pět, protože kromě Kundrátka bude ještě dva zápasy chybět Marek Hrbas. Ten si do Komety přenesl disciplinární trest z konce minulé sezony, kdy hrál za Litvínov.

Na jihu Čech bude chtít Kometa navázat na hladký start do extraligy. „První zápas se nám povedl. Hned jsme si řekli, že potřebujeme pracovat dál, jedno vítězství sezonu nedělá,“ uvědomuje si Pešout.

Potěšil ho brankář Marek Čiliak, jemuž dal přednost před Dominikem Furchem. Čiliak pochytal vyložené šance, kapituloval jen z přečíslení v první třetině. Připsal si 31 zákroků a zápas dokončil s úspěšností 96,88 procent.

„Marek byl velkou oporou. Jak jsem řekl už před sezonou, je velkou výhodou mít dva skvělé gólmany. Budeme řešit zápas od zápasu, kdo dostane příležitost. Chceme vytěžovat oba,“ řekl k plánům na brankářském postu Pešout.