Na obhájce vyslal bombu. Nervozita neměla šanci přijít, smál se debutant Hovorka

„Ani ve snu jsem si nepředstavoval, že takto začnu a hned prvním dotekem dám extraligový gól,“ usmál se Hovorka, který do Českých Budějovic přišel z pražské Slavie.

„Ale toho, že jsme vyhráli, si vážím daleko více, protože snad každý tipoval, že prohrajeme. Dokázali jsme týmovou hrou a obětavostí překonat jejich hokejovost. To byla naše cesta k úspěchu.“

Byl jste před svým premiérovým startem, a na ledě mistra, nervózní?

Ani ne. Čekal jsem, že to na mě přijde jak naskočím na led, ale vzhledem k tomu, že jsem hned vstřelil gól, nervozita neměla šanci přijít.

Ta střela byla výborná. Je to vaše silná stránka?

Jsem velký, ránu mám a snažím se na trénincích i po nich střelbu pilovat. Časem to může být ještě lepší, furt je co zlepšovat. Ale vystřelit umím.

Podívejte se na první extraligovou trefu Mikuláš Hovorky:

Tipsport extraliga @telhcz První zápas #TELH v kariéře ✅

První střídání ✅

První gól ✅

Raketa do šibenice ✅



Mikuláš Hovorka #TRICEB #extra30liga https://t.co/Vkpi8fDL2V oblíbit odpovědět

Puk jste si schoval?

Nestihl jsem si ho vzít a nevím, zda ho někdo ze spoluhráčů bral. Byl jsem tak mimo, že jsem ho ani nehledal. Možná si pro něj dojdu k rozhodčím nebo k soupeři.



Kolik vás to bude stát?

Mám první start, první gól, trochu se to prodraží. Měl to tak každý.



Třinec je český mistr. Jak jste se na něj připravovali?

Hodně jsme zkoušeli různé sestavy, poslední turnaj v Grazu už jsme hráli tak, jak jsme chtěli začít v Třinci, ale ještě to nebylo ono. Trochu jsme potrénovali a dneska se to sešlo. Jako tým jsme hráli velmi dobře.

Váš brankář Dominik Hrachovinu pochytal 44 střel. Bylo těžké nápor domácích ve druhé a třetí třetině ustát?

Věděli jsme, že nás budou chtít zavřít, že budou riskovat a střílet ze všeho, aby jim tam nějaký gól spadl. Věděli jsme to a snažili se dodržovat systém v obraném pásmu, aby se jim neotvíraly nějaké šance. Nějak extra těch vyložených neměli. Dominik ale chytal neskutečně. Nebýt jeho, tak jsme nevyhráli.

Utkání jste začal v obranné dvojici s Petrem Šenkeříkem. Když se zranil Stuart Percy, tak jste se přesunul ke Kristofersovi Bindulisovi. Nebyl to pro vás problém?

Nebyl, protože jsme v přípravě sestavu hodně točili a hrál jsem i s Bindim. Rozdíl je v tom, že s Bindim mluvím anglicky, což mi ale nedělá problém. S oběma se mi hraje dobře.

V závěru druhé třetiny jste se u vaší branky pošťuchoval s Milošem Romanem, ve třetí zase s Liborem Hudáčkem...

Šarvátek se se svými parametry fakt nebojím. Prostě ti hráči si nemohou dovolovat na našeho gólmana, musíme ho bránit, protože potřebujeme, aby byl tak jako dneska skvělý i v dalších zápasech. Ne aby ho někdo zranil, protože na něj skočí, nebo spadne.



Trenér Jaroslav Modrý je bývalý výborný obránce. Co vám po utkání řekl?

Pochválil mě. Snaží se nám hodně pomáhat, má obrovské zkušenosti a já se mu snažím naslouchat. A to, co mi radí, musím předvádět na ledě.