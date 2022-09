Raději teď než před play off. Rozlámaná Kometa znovu skládá formace

„Otázka, jestli bude mít ve dvacátém kole s takovou kdo hrát, je bohužel na místě. Děláme ale vrcholový sport a zranění jsou součástí hokeje. Nezbývá než se s tím vypořádat. Někdo tomu říká fráze, ale nyní musí opravdu každý zabrat i za zraněné a v žádném případě nebudeme vytvářet atmosféru, že se máme na co vymluvit,“ oznamuje trenér Martin Pešout.

Zlomeniny prstu vyřadí oba hráče na čtyři až osm týdnů, tedy dost možná na čtvrtinu sezony. „Lepší po dvou zápasech než na konci sezony. Je to vždycky blbé, ale dva týdny před play off to mrzí víc,“ konstatuje brněnský útočník Tomáš Vincour.

Přesilovky se nemění

První přesilovku v letní pauze secvičovala pětice Holík, Zaťovič, Vincour, Ščotka a Kundrátek, lídrem druhé pak měl být Strömberg. Už ve druhé třetině úvodního duelu však Kundrátka musel zastoupit slovenský křídelník Kollár. „Je to těžké, když se měsíc připravujeme na variantu řešení přesilové hry a po dvou utkáních máte jak první, tak i druhou řadu úplně jinak. Zkoušíme několik variant. Hrají tam Kollár, Eda Šalé nebo Adam Zbořil,“ popisuje Pešout.

Přesilovka se podle Vincoura nováčkům na míru nemění. „Ať už je tam Tomáš Kundrátek, nebo Andrej Kollár, mají stejný úkol a hraje se stejný systém. Mají střílet a nahazovat od modré na teče a dorážky,“ přibližuje křídelník, zastávající roli clonícího hráče, připraveného doklepávat vyražené kotouče. „Vzorce bývají stejné, ale vazby a chemie se nám už tvořily. Zraněními se tohle rozpadá, ale nedá se s tím nic dělat,“ rozvádí Vincourovu myšlenku Pešout.

ONLINE: Kometa vs. Kladno podrobná reportáž od 18:00

Útoky bude muset kouč přeskládat i pro běžný počet mužů na ledě. Navíc není tajemstvím, že se Kometa rozhlížela po dalším centrovi už před Strömbergovým zraněním. Hledání teď zřejmě nabere na důležitosti. „Řekli jsme si, že sezonu rozjedeme s aktuálními pěti centry. Uvidíme ale, co přinesou další dny. Po startu soutěže mají všichni podepsané kontrakty a je složité sehnat centra Kimových kvalit,“ uvědomuje si Pešout. Prozatím tým využije Jana Dufka, kterého měl v dosavadních utkáních vedeného jako třináctého útočníka, soupisku doplní také Jakub Malý. „Je to náš odchovanec. Uvidíme, jak se toho zhostí,“ říká Pešout.

První šanci dostanou náhradníci dnes proti Kladnu. „Máme zdravý respekt z jeho slušných výsledků, ale musíme se starat hlavně o sebe,“ hlásí trenér.