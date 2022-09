Čeká se od nás mnohem víc, je si vědom brněnský útočník Horký

Z Liberce si odvážíte dva body za výhru v nájezdech. Jak to vnímáte?

Od začátku sezóny nehrajeme přesvědčivý hokej. Musíme hrát jednoduše z obrany a nějaké góly už nám tam padnou. To se povedlo a ubojovali jsme ten zápas. Věřím že nás to nastartuje do úterního zápasu s Třincem.

Hodně vás podržel brankář Furch, který zlikvidoval více jak padesát střel…

Všichni jsme mu gratulovali, že chytl tolik střel, což je neuvěřitelné. Je to zároveň hrozné, že necháme soupeře tolikrát vystřelit. Musíme vzadu víc pomoct a snížit ten počet aspoň na polovinu, protože tohle si v dalších zápasech nemůžeme dovolit.

Nepřekvapilo vás, že na nájezdy nešel do branky zkušenější Kváča a zůstal v ní domácí mladík Král?

Myslím si, že ne. Chytal výborně a nebyl důvod ho měnit. Sice se mu nájezdy úplně nepovedly, ale celý zápas chytal dobře. My jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli.

Cítili jste výhodu v nájezdech, i díky rozchytanému Furchovi?

Věřili jsme si. Řekli jsme si, že ten druhý bod musíme odvést za každou cenu a každý z nás, co ten nájezd jel, to udělal parádně a ten bod navíc jsme si zasloužili.

Co váš osobní výkon? Gól ve hře, potom i v nájezdech.

Je to super, ale musíme zlepšit naši hru celkově. Pořád to není úplně ono. Čeká se od nás mnohem víc. Je pořád na čem pracovat a zápas od zápasu musí být lepší.