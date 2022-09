Bejby nebude sedět v koutě! Kam až se prostřílí tichý zabiják z Komety?

S trochou představivosti by se Pešout dal přirovnat k rozdováděnému Patricku Swayzemu, který ve finále Hříšného tance o mladičké partnerce pronáší kultovní hlášku: „Bejby nebude sedět v koutě!“

Pešout vlastně používá obdobná slova o Šalém, jenž ještě nějakou dobu bude nosit „dětský“ košík.

„Nechceme ho mít ve čtvrté lajně.“

„Jsme ochotní mu poskytnout čas a trpělivost.“

„Je to abnormálně talentovaný hráč.“

Pešout má s neplnoletými hochy v předních extraligových formacích slušnou zkušenost. Před šesti lety byl členem brněnského trenérského štábu, když se v extralize rozkoukával Martin Nečas. Minulou sezonu zase jako šéf karlovarské střídačky posílal na led Jiřího Kulicha. „Eda je na tom srovnatelně s Nečasem a Kulichem,“ poví kouč.

Zní to nadějně. Vždyť Kulicha si v červenci zvolilo Buffalo v závěru prvního kola draftu jako osmadvacítku, Nečase si jako dvanáctého v roce 2017 vytáhla Carolina. Šalé podle znalců po zdařilých letošních vystoupeních v mládežnických reprezentacích dokonce atakuje první desítku.

Věčné srovnávání s Nečasem

Po letním Hlinka Gretzky Cupu se také rozebíralo, zda se sedmnáctileté křídlo nepřesune do zámořské juniorky. Nejednomu talentu to před draftem značně prospělo. Také Šalé oznámil, že pokud se v Brně neprobojuje do týmu, za oceán se vydá.

„Nedokážu si představit, že by tam Eda odešel. Jako majitel to nedovolím,“ rychle zamítl tuhle variantu Libor Zábranský, boss Komety.

Dobře ví, jaký diamant mu Pešout na ledě vybrušuje. Ne nadarmo se v Brně dokola připomíná paralela s Martinem Nečasem.

A nejen tam.

Otázku na známého předchůdce slyšel Šalé nedávno na Zlaté hokejce, kde přebíral ocenění pro nejlepšího juniora. „Je to můj vzor, vždycky jsem ho obdivoval,“ odpovídal Šalé.

Oba dva excelovali na mistrovství světa osmnáctiletých. „Má to (Šalé) rozjeté stejně jako Martin Nečas, ale oba jsou odlišné typy hráčů,“ srovnává kapitán a stálice Komety Martin Zaťovič. „Martin hrál víc na puku a víc si s ním dovolil. Eda je koncový hráč, docela střelec.“

Eduard Šalé proměnil rozhodující nájezd proti Finsku na hokejovém turnaji Hlinka Gretzky Cup v kanadském Red Deeru.

O tom, co s pukem na holi umí, přesvědčoval Šalé třeba na jaře v play off juniorské extraligy. Jako šestnáctiletý tam dal Spartě v pěti zápasech pět gólů a na čtyři přihrál. I proto už v minulé sezoně nakoukl do extraligy dospělých.

„V dobrém smyslu slova je zabiják. Nejde vystřelit, ale dát gól,“ přikyvuje mládežnický šéftrenér Komety Jan Zachrla.

Příběhy Nečase a Šalého dál docela splývají. Ani jeden z nich v „telecích“ letech nepatřil k výstředním typům.

„Eda je trošku introvert,“ souhlasí trenér Pešout. „Je ale komunikativní a určitě nebude mít problém se pohybovat mezi staršími hráči.“

Nečasovi tehdy pobyt v extralize usnadnili zkušení parťáci Erat s Kvapilem, s nimiž nadaný zobák nejčastěji nastupoval. „Když jsem cítil na střídačce, že to nějaký zápas není ono nebo že je přetažený, měl jsem dopředu plán B,“ upozorňuje Zábranský. Tehdy to v Brně obnášelo, že v některých chvílích nahrazoval Nečase uprostřed prvního útoku prověřený Hruška. Také letos pro Šalého se taková alternace v Brně chystá.

Nesmí propadat. A bude stoupat

V Kometě vědí, že nesmí na mladá bedra naložit nadměrnou zátěž a zodpovědnost.

Z klubu zaznívají věty, které jsou u tuze nadaných forvardů obvyklé. Šalé musí nabrat kilogramy a zkušenosti i zapracovat na defenzivě. „Nejdůležitější je, aby se dokázal adaptovat v chlapském hokeji tak, že bude platný v systému, a nehořelo to přes něj,“ ví Pešout. „Starší hráči ho pak vezmou mezi sebe.“

Mladičkého střelce brněnští trenéři v přípravě zkoušejí v elitní lajně s kapitánem Zaťovičem a kreativním centrem Holíkem. Šalé na pravém křídle nahrazuje vyhlášeného kanonýra Petera Muellera, jenž se přesunem do Vítkovic postaral o největší přestup letního extraligového období.

Mimochodem, k Muellerovi se váže i úsměvná historka z první Šalého návštěvy v seniorském áčku. Brněnský odchovanec si zatrénoval s extraligovým souborem už ve čtrnácti a hned jedno z prvních cvičení perfektně zakončil pod víko. Mueller jen přijel ke kouči Zábranskému a zvídavě se tázal: „Kdy ten kluk bude hrát?“

Šéf Komety jen zavrtěl hlavou: „Nemůže, ještě mu nebylo patnáct.“ Teď už Šalé občanku má. Minulou sezonu stihl deset extraligových startů, dva góly a asistenci. A teď dostane příležitost ukázat se ještě víc.