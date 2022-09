Speciální logo, nové vedení, trofej po Pouzarovi. Extraliga startuje

Bývalý vynikající útočník, který letos oslavil sedmdesátiny a během kariéry získal dva tituly mistra světa a třikrát dobyl s Edmontonem Stanleyův pohár, byl v minulosti prvním předsedou APK LH.

„Právě proto jsme se rozhodli trofej takto pojmenovat. Pan Pouzar nám k tomu dal souhlas a byl poctěný, že se pohár bude jmenovat právě po něm,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci v Síni slávy českého hokeje Tomáš Jankovič, manažer APK LH.

Boje o prvenství v základní části, které obhajuje Hradec Králové, vypuknou ve čtvrtek předehrávaným duelem 1. kola mezi Brnem a Karlovými Vary. Základní část se uzavře 5. března. Nejlepší kvarteto postoupí přímo do čtvrtfinále play off, týmy na 5. až 12. místě budou hrát předkolo, jemuž je vyhrazeno období od 8. do 14. března. Samotné play off proběhne 17. března až 30. dubna, přičemž v semifinále se bude hrát nově každý den. Poslední tým základní části musí do baráže (16. až 28. dubna), série na čtyři vítězství proti nejlepšímu týmu první ligy.

Zástupci klubů věří, že atraktivitě soutěže a tím i zvýšení zájmu diváků napomůže řada hráčů hvězdných jmen a jejich návraty do extraligy. Na domácích kluzištích budou vedle jiných nově k vidění Dominik Furch, Jakub Kovář, Roman Will, Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík, Petr Zámorský, Tomáš Hyka, Lukáš Radil, Dominik Simon, Tomáš Zohorna či Michael Frolík.

„Do extraligy se vrátilo mnoho zajímavých hráčů a my věříme, že to zvýší kvalitu zápasů a přinese to i ten efekt, že se svými herními dovednostmi budou příkladem pro juniory a mladé hráče. Věříme také, že v době, která není pro fanoušky jednoduchá, jim hokej přinese to správné odreagování a sportovní napětí,“ prohlásil viceprezident APK LH Prokop Beneš.

„Věříme hlavně, že nadcházející sezona proběhne v pořádku a odehraje se kompletní,“ dodal Beneš s ohledem na komplikace spojené s pandemií koronaviru v posledních sezonách a současnou energetickou krizí vyvolanou invazí Ruska na Ukrajině.

Ve funkci ředitele soutěže Josefa Řezníčka nahradil Martin Loukota. Na listině rozhodčích je 21 hlavních a 25 čárových, ze zahraničí byli zařazeni na listinu slovenští sudí Peter Stano a Šimon Synek. V komisi rozhodčích zastupuje APK LH Vladimír Pešina.

Do rejstříku trestů se vrací trest ve hře s automatickým zastavením činnosti do vyřešení případu disciplinární komisí. Té bude šéfovat nadále v roli předsedy Viktor Ujčík, dalšími členy jsou Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka.

Poradní panel, s nímž předseda komise konzultuje rozhodnutí přijatá ve zkráceném řízení, tvoří Pešina a Jan Alinč. Zatímco dosud se odvolání adresovala k výkonnému výboru svazu, od příští sezony je bude mít na starosti odvolací komise v čele s předsedou Zbyňkem Irglem a členy Zdeňkem Kutlákem, Michalem Supem, Miroslavem Jebavým a Václavem Sýkorou.

Hlavní rozhodčí budou mít možnost - ale nikoliv povinnost - přezkoumat na tabletu dvojitý menší trest za nebezpečnou hru vysokou holí. Zaměřit se chtějí sudí na přísnější posuzování krosčeků a plynulost hry v souvislosti se zašlapáváním puků u hrazení.

Vítěz základní části obdrží od Tipsportu jakožto generálního partnera soutěže 500 tisíc korun. Nový mistr extraligy se pak může těšit na rovný milion, poražený finalista dostane polovinu.