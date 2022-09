Koho sledovat v extralize: trenérské výzvy, velká očekávání a návrat tvrďáka

1 Varaďův nástupce

Výčet deseti jmen se sluší začít v táboře úřadujících šampionů. Třinec vládne extraligovému hokeji už tři sezony, Václav Varaďa měl na mistrovském hattricku nesmazatelný podíl. Jenže už je pryč, pozici hlavního kouče po něm převzal Zdeněk Moták.

Novými trenéry třineckých hokejistů jsou Zdeněk Moták (vlevo) a Vladimír Országh.

Až dosud byl trochu schovaný v Olomouci, na střídačce podceňovaného mužstva čaroval. U Ocelářů bude více na očích, bude pracovat pod větším tlakem a s kvalitnějšími hráči. Jak zvládne přechod do nového prostředí?

2 Kanonýr na nečekané adrese

Málokdo si dovedl představit, že jednu z největších přestupových bomb léta odpálí Vítkovice. „Já jsem zíral, až jsem se z legrace ptal, co se stalo. To tam kopli do země, nebo co?“ okomentoval přestup Petera Muellera expert České televize David Moravec.

Bývalého tahouna Komety by ve svých řadách chtěla většina extraligových týmů. A není se čemu divit. Americký útočník skončil minulý ročník v tabulce produktivity základní části čtvrtý, o rok dříve neměl konkurenci. Ostravský celek ukázal jeho angažováním vysoké ambice.

3 Titul ke stoletému výročí?

Ať už se Pardubicím bude dařit či nikoliv, o Petru Dědkovi jistě uslyšíme. Ambiciózní majitel Východočechů rád veřejně vystupuje a vyjadřuje se k aktuálním záležitostem, které v hokejovém prostředí rezonují na ledě i mimo něj.

Pro nadcházející měsíce má úspěšný podnikatel jeden hlavní cíl. Zpříjemnit klubu oslavy 100 let od jeho založení a ukončit desetileté čekání na extraligové prvenství. Kvůli útoku na titul mocně vyzbrojil soupisku. Will, Hyka, Zohorna, Radil, Čerešňák a další řadí Dynamo mezi hlavní favority.

4 Nový Nečas

Není tomu tak dávno, co Martin Nečas před odchodem do zámoří zářil v české extralize. Rostoucí hvězda těžila z velké důvěry trenéra a majitele Libora Zábranského a cenných rad od zkušených veteránů v čele s Martinem Eratem.

Podobný servis bude mít v Kometě i Eduard Šalé. Sedmnáctiletý mladík by měl odstartovat novou sezonu na křídle elitní formace. „Je to abnormálně talentovaný hráč. Jsme ochotní mu poskytnout čas a trpělivost,“ prohlásil kouč Martin Pešout.

5 Návrat po 26 letech

Za Kladno naposledy nastoupil v ročníku 1995/96. Tehdy patřil k hvězdám extraligy a byl členem úderné „Blue Line“, která přispěla k řadě úspěchů českého hokeje na mezinárodním poli. Teď se Otakar Vejvoda vrací domů v jiné roli.

Mateřský klub povede z pozice kouče, posledních osm sezon strávil u výběru do 18 let ve švédském Lidingö. Na nejvyšší úrovni mezi dospělými jej čeká premiéra, pikantní pro něj budou především souboje se Spartou, kterou trénuje jeho bývalý spoluhráč Pavel Patera.

6 Brankářská jistota pro Spartu

Na málokterého hráče je v českém hokejovém prostředí upřena taková pozornost jako na jedničku Sparty. Pražané se s obsazením brankoviště dlouhodobě potýkají. Toho pravého hledali marně, byť Matěj Machovský s Júliem Hudáčkem neodvedli v předchozím ročníku špatnou práci.

Brankář Jakub Kovář na prvním společném tréninku Sparty před novou sezonou.

Nyní se zdá, že řešení problémů mezi třemi tyčemi je u konce. Jakub Kovář patří k nejlepším a nejzkušenějším českým gólmanům v Evropě. Ve čtyřiatřiceti letech má za sebou řadu úspěchů, na jaře si zachytal finále švýcarské ligy. A kdo ví, možná je právě on tím posledním článkem, který chybí Spartě k ukončení patnáctiletého čekání na titul.

7 Růžičkova poslední šance?

S Chomutovem spadl do druhé nejvyšší soutěže. V Hradci Králové si sice zahrál finále Ligy mistrů, ale v extralize neoslnil. Loni převzal Litvínov po Vladimíru Országhovi. Výsledek? Trápení, třinácté místo a konec sezony už na začátku března.

Zatímco dříve byl Vladimír Růžička právem považován za jednoho z nejlepších českých trenérů, momentálně zažívá ústup ze slávy. Na severu Čech setrval, chce se vrátit do boje o medaile. Ale co když Verva pod jeho vedením opět selže? Dostane pak důvěru ještě někde jinde?

8 Železný muž z Hradce Králové

Jakub Lev se na jaře zapsal do historických tabulek extraligy. Překonal zdánlivě nedostižný rekord Petra Lešky, který odehrál bez přestávky 593 utkání v řadě.

Hradecký útočník se po českých kluzištích prohání nepřetržitě od 14. září 2012, bývalého zlínského šikulu zatím předčil o osm zápasů. „Doufám, že moje série bude pokračovat,“ hlásil v březnu. Na jakém čísle se zastaví?

9 Pozor, ranař je zpět!

Pamatujete si na extraligový debut Michala Houdka? Po pouhých dvaceti vteřinách na ledě stihl proti Spartě nesportovní seknutí do zad Marka Kvapila, suverénní vítězství v bitce s Janem Piskáčkem a zasloužený trest do konce zápasu.

Bitka mezi plzeňským Michalem Houdkem a sparťanským Janem Piskáčkem.

Tehdy bylo plzeňskému obránci teprve osmnáct let. Za Západočechy odehrál 32 zápasů s bilancí 79 trestných minut, poté se přesunul do Sokolova a Poruby. Teď se vrací zpět. Jako jedna z posil nově budovaného mužstva, které si chce zakládat na bojovnosti a agresivitě.

10 Symbol věrnosti

Za liberecký A-tým nastoupil poprvé 9. září 2005. Dvakrát si odskočil na hostování do Plzně, ale v žádném z následujících šestnácti ročníků v dresu Bílých Tygrů nechyběl. Zažil vypjaté boje o záchranu i cestu za historickým titulem v roce 2016.

Lukáš Derner patří v devětatřiceti letech k nejstarším hráčům soutěže. Ač se spekulovalo o jeho přesunu do Mladé Boleslavi, nakonec zůstal věrný svému mateřskému klubu. A doufá, že Severočeši se budou po příchodech Michaela Frolíka nebo Michala Bulíře opět ucházet o nejvyšší příčky.