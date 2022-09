Růžička chce pro Litvínov medaili. Kabina má být jako rodina

Není to moc odvážné, když jste loni byli bez play off třináctí?

Chceme do play off a tam pak udělat co nejlepší výsledek. Do sezony nepůjdu s tím, že chci být předposlední. Poslední roky v Litvínově nebyly dobré, ale jsme si toho všichni dobře vědomi; jak hráči, tak i trenéři. Věřím, že hráči začnou odhodlaně a na ledě nechají všechno.

Minulá sezona je memento?

Rozhodně. Určitě nechceme být v dolních patrech jako loni, ale naopak se pohybovat v tabulce nahoře a hrát co nejlepší hokej. V základní části si musíme vybojovat co nejlepší umístění před play off. Ale samozřejmě máme respekt k soupeřům, protože všechna mužstva budou kvalitní a liga bude hodně vyrovnaná. Každý bod se bude počítat. Uděláme všechno, abychom jich měli co nejvíce a víc než soupeři.

Po neúspěchu jste zatřásli kádrem. Jste s ním spokojen?

Složení mužstva se mi líbí, prošlo velkou proměnou. Věřím hráčům, kteří tady jsou. Věděli jsme, že určité změny budou. Tým jsme potřebovali přeskupit. Skončili Viktor Hübl, obrovská ikona, a Franta Lukeš, dlouholetí tahouni. Je to velká ztráta, ale věk nikdo nezastaví a hokejový život není tak dlouhý. I když Viktor hrál dlouho, po Jardovi Jágrovi byl druhý nejstarší hráč extraligy. Všem, co skončili, třeba i Gerhátovi, chci poděkovat.

Máte tým na vršek tabulky?

Doufám, že mužstvo na to mít bude. Přišlo deset nových hráčů. Loni jsme neuhráli play off, což jsme brali jako neúspěch, takže jsme do kádru sáhli. Chceme, aby diváci byli spokojení a my předváděli výkony, které si přejeme.

Jak vnímáte posílení?

Přišlo šest útočníků, Stránský, Abdul, Hlava, Helt, Gut a Berka. Jsou to velice dobře hráči, myslím, že to na ledě ukážou. Útok nevypadá vůbec špatně. Hledali jsme obránce, jmen od dubna bylo strašně moc. Plno hráčů jsme chtěli, ale získala je KHL nebo Švédsko. I když od nás měli velice dobré nabídky. Jsme rádi, že se povedlo získat tři hráče z lotyšské reprezentace, tedy Zileho, Jakse a Freibergse, který už má zkušenosti z české extraligy a je prověřený. Mladého Šaldu znám z Hradce Králové, kde hrál velice dobře. Hodně jsme s generálním ředitelem Pavlem Hynkem o kádru diskutovali. Pro mě je dobré, že máme manažera, který hokeji rozumí. Má za sebou trenérskou kariéru. Baví mě se o tom dohadovat, řešit to, v tom máme plus. Seshora je pohled jiný než ze střídačky.

Nově máte místo Václava Sýkory dva asistenty Karla Mlejnka a Dana Brandu, jak to vnímáte?

Víc nápadů, víc očí. Karel Mlejnek je vynikající trénér, i když za sebou nemá velkou hokejovou kariéru. Osobně si nemyslím, že výborný trenér musel být výborný hráč. Někteří prostě měli smůlu, že si nemohli hokej na vrcholové úrovni zahrát. Já jsem rád, že s ním spolupracuju, i od něj jde plno dobrých poznatků. Rozumíme si i mimo led. Dan Branda má zase nejblíž ke klukům, končil kariéru nejpozději.

Litvínovský kouč Vladimír Růžička na stadionu Ivana Hlinky

Jak jste spokojen s přípravou? Máte sedm výher, dvě prohry.

S tréninky jsem spokojen, to se malinko změnilo, hráči pracují hodně tvrdě. Zápasy nechci hodnotit, jsou to přáteláky. Něco jsme si řekli před sezonou, že i v přátelácích musíme zabrat, takže jsem rád, že k tomu kluci takhle přistoupili, odmakali to. Ale základ je šlápnout do toho od pátku v extralize.

Jak se změnily tréninky?

Jsou určitě ve větší rychlosti a velkém nasazení, což mi v minulé sezoně trošku chybělo. Hráči si na to zvykají. I když vím, že zápasy jsou něco jiného, tak doufám, že momenty z toho tréninku si přeneseme i do ostrých utkání.

Jak se změní litvínovský herní projev s ohledem na změny v kádru i zúžení kluziště?

Mužstvo je poměrně mladé a určitě budeme stavět na rychlosti a věřím, že i větší tvrdosti. Malé hřiště pro nás bude velká výhoda, hokej se zrychlí. A když pak přijedeme někam na velké kluziště, mohli by to tam hráči trošku lépe zvládat.

Anna Ziobrońová, předsedkyně litvínovského představenstva, si dělá selfie s kapitánem Petrem Strakou.

V kádru jsou tři lotyšští beci Freibergs, Zile a Jaks. Jak se vám zamlouvají?

Jsem z těch kluků úplně nadšený. Velmi dobře pracují v tréninku, je vidět, jak jsou poctiví, dělá se s nimi moc dobře. Nechci předbíhat, uvidíme až v zápasech, ale mám z nich vážně dobrý dojem. Jsem přesvědčen, že nejen oni, ale všichni nově příchozí hráči skvěle zapadnou do našeho stylu hry. V minulé sezoně jsme ztráceli dobře rozehrané zápasy, ty body nám pak v závěru chyběly. Soustředíme se tedy na to, aby měli hráči dostatek fyzických sil i dobrou psychiku a dokázali zápasy dotáhnout do vítězného konce.

Novým kapitánem je Petr Straka. Proč padla volba na něj?

Jak jsem poznal, je to velice pracovitý kluk, který si bere na starost i kabinu. Musíme z mužstva udělat jednu velkou rodinu, abychom byli všichni po sezoně spokojení.