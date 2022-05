Nový třinecký kouč Moták o tlaku, poctivé práci, změnách v týmu i Krejčím

„Výzev se nebojím. Věřím poctivé práci, která, když se dělá dobře, výsledek přinese,“ uvedl sedmapadesátiletý Zdeněk Moták, který je odchovancem Vítkovic. Tam začínal i s trénováním. Od mládeže k mužům. Byl asistentem ve Spartě Praha a minulých pět sezon hlavním koučem Olomouce.

Co všem těm lidem, kteří vám na potkání říkají, že to v Třinci budete mít těžké, odpovídáte?

Že to vím. Jsem na to připravený. Budu se snažit dělat vše poctivě, aby práce byla kvalitní a pro všechny radostná. Jsem ochotný si trhat nohy ze zadku, aby mužstvo bylo úspěšné. Chtěl bych, aby ambice klubu byly naplněné, ale cesta je těžká a dlouhá – příprava, Liga mistrů, základní část, play off...

Čekal jste, že by taková nabídka mohla přijít?

Za každou nabídku práce jste rád. Když vás někdo osloví a dá vám tu šanci, musíte být rád. A když je to v takové organizaci, máte pokoru a respekt, ale ten správný. Ne, že se z toho člověk podělá. Přicházím do organizace, která něco dokázala. A chci být úspěšný. To bezesporu.

Měl jste hned jasno, že do Třince půjdete?

Nějakou dobu jsem si na přemýšlení vzal. Navíc, když přišla, ještě jsem byl v Olomouci, takže jsem se tam dovolil, abych mohl jednat. Toho, že mě Třinečtí oslovili, si nesmírně vážím. Stejně jako toho, že jsme se domluvili.

Vaším asistentem je někdejší úspěšný slovenský hokejista Vladimír Országh, který v minulosti trénoval Litvínov. Vybral jste si ho sám?

Vyšlo to z mé hlavy. S Vladem jsme se poprvé setkali v Žilině. Předtím jsme se vůbec neznali, ale byla to příjemná hodinka. Posléze jsme si řekli, že do toho jdeme a budeme spolu dělat. Chtěl jsem spolupracovníka, který bude mít i jiný názor, protože potřebujete argumenty. Když budou správné, jsem ochotný je přijmout. Nikdo není dokonalý.

Třinec přebíráte na vrcholu. Bude náročné pokračovat po Václavu Varaďovi?

Vencovi jsem po zisku titulu upřímně gratuloval. Napsal jsem mu esemesku, že je obdivuhodné, co se mu podařilo. Žádný trenér ale není stejný. Nároky jsou všude, a maximální. Jsem rád, že teď budou ještě větší. Doufám, že mě to zase posílí.

Neuvažujete, že byste si s trenérem Varaďou sedli, aby vám přiblížil chod klubu, hráče a podobně?

To není špatný nápad, ale o tom jsem neuvažoval. Ale možná je lepší podívat se ze startu na každého hráče sám a udělat si vlastní názor. Začít nějakým haló efektem je zbytečné.

Na tlak jste určitě zvyklý už ze Sparty Praha, byť jste v ní byl jen asistent.

Jasně. Důležité je, jak jste spokojený se svou prací a co všechno jí dáváte. Vždycky se ptám: Dělám to dobře? Co bych mohl udělat navíc? Jak tým dál posunout? Největší tlak si na sebe vytvářím sám. Mám už celkem nějakou zkušenost, sportovní i lidskou. Mnohdy je omezující, když se dostáváte pod zbytečný tlak. A k tomu chcete být maximalista. To je mnohdy svazující, ale jinak to neumím.

Co říkáte na změny v kádru?

Je to o každodenním jednání. Bavíme se s Honzou Peterkem (sportovní ředitel) a s Vladem (asistent Országh) o hráčích, kteří by mohli přijít. Zatím jsme s posilami spokojeni.

Těmi jsou útočník Daniel Voženílek z Českých Budějovic a lotyšský obránce Karlis Čukste. Odešli vám ale mimo jiné reprezentační obránci David Musil a Tomáš Kundrátek.

David Musil je jeden z nejlepších, možná nejlepší defenzivní bek v extralize. Obránce jeho parametrů potřebujeme. Určitým způsobem by ho mohl nahradit Karlis. K tomu potřebujeme ofenzivního beka s tím, že bude důležité, aby i ti stávající pracovali na sto procent a řekli si o šanci. A mladí obzvlášť. Pořád ale hledáme. Nabízí se nynější mistrovství světa. K tomu KHL asi nebude přijímat hráče z Evropy. Mužstvo ještě chceme vhodně doplnit.

V Olomouci jste měl útočníka Davida Krejčího. Nelákal jste ho do Třince?

S Davidem jsem měl výborný vztah, ale vůbec jsme se o tom nebavili. Určitě se rozhodne podle sebe. A jak říká, někdy v srpnu. Ani nemělo cenu s ním o tom mluvit.

Byl by v Třinci platným hráčem?

Tím bude všude.

Během minulého roku jste ho dostatečně poznal. K čemu se podle vás přikloní? Bude ještě hrát, anebo skončí?

Vypněte mikrofony (směje se). Těch aspektů, které to ovlivní, je spousta. Jeho manželka je Američanka, v Evropě je neveselá situace. Na druhé straně David má radost z práce v Česku. Potkává se s rodinou, známými, kamarády. Netroufám si říct, co ho ovlivní nejvíce.

Třinec byl dlouho pověstný útočnou hrou. Václav Varaďa ho naučil bránit. Co se dá čekat od vás?

Každý trenér má na hru svůj názor, své priority. Každý trenér je jiný. Ale nejprve vše proberu s hráči, chci, aby oni měli od nás prvotní informace. Až pak se o tom můžeme pobavit.

Dá se ale obecně říct, zda budete Třinec předělávat zpátky na hru se spoustou gólů?

Bavíme se v návaznosti na nedávné dvě reprezentační akce (České a Švédské hokejové hry – pozn. red.), kdy Kari Jalonen naučil naše hokejisty bránit. Zatím. Musím to zaklepat. Národní tým má kvalitní obrannou hru, má schopné útočníky, kteří umějí dát gól. A viděli jste, že vyhráli dva turnaje po sobě. To je takové lehké zobecnění. Jinak, útočnou hru mám rád, každý ji má rád, každý chce dávat góly. Je to vyvrcholení snahy hráčů na ledě. Obecně řečeno – důležité je nedostat gól, ale zároveň nějaký i vstřelit.