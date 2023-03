Holas to povyšíval, chválil Horký strůjce spásné brněnské trefy

Na konci druhé třetiny, v níž se Kometa jen s obtížemi dostávala z obrany, Holík „vymíchal“ soupeřovu sestavu, akci vyšperkoval přesnou přihrávkou na Luboše Horkého a ten zavěsil.

Hosté tak zlomili bezbrankový stav a poprvé ve čtvrtfinále šli do vedení, které proměnili ve výhru 3:0. V Brně se tak v úterý od 17 hodin pokračuje za smírného skóre 1:1 na zápasy. „Každý chtěl, ať jedeme do Brna minimálně s tím jedním bodem. To se povedlo a těšíme se na dva zápasy u nás,“ ulevil si Horký, pro něhož byla trefa prvním gólem v letošním play off.

Vítkovického brankáře Aleše Stezku překonal parádně pod horní tyčku, nejméně z poloviny to však byl Holíkův gól. „Holas mi to hodil na manťák, já jsem mu to vrátil a on klasicky povyšíval šikovnýma rukama. Pak už mi to přenechal, já jsem zavřel oči a vystřelil jsem,“ komentoval zlomový moment Holíkův parťák z první brněnské lajny.

Výhru a vyrovnání série následně podpořili Jakub Flek a Kim Strömberg dvěma góly při vítkovické power play a především gólman Dominik Furch čistým kontem. Obnášelo 34 zákroků. „Klobouk dolů před ním,“ řekl Horký.

Nebýt Furchovy formy, kdo ví, jak by brněnská sázka na defenzivu vyšla. Vítkovičtí do brněnského muže v masce bušili vytrvale, on si však nevybral podobně slabou chvilku jako v pátek při vítězném gólu domácího Petera Muellera, ani na něho brněnská obrana nenechala dorážet vyražené střely z luxusních prostor mezi kruhy, což se jí stalo osudným v úvodním duelu. Proto platilo, že přestože se Kometa ve druhém čtvrtfinále nechala vysoko přestřílet i přehrát na buly, obranu zpevnila, což jí vyneslo vyrovnání stavu série.

„Nepotřebovali jsme (za stavu 0:1) dát další gól, chtěli jsme nechat Vítkovice hrát, a buď ujedeme do brejku, nebo nám vyjde nějaké přečíslení. Výsledek jsme ubránili. Snažili jsme se hlídat si hráče, aby před naší brankou neměli dorážky. To se nám, myslím si, povedlo. Šance tam Vítkovice určitě měly, ale podržel nás Furchiňo,“ zopakoval Horký poklonu pilíři Komety.

Vedle zakončení se brněnský tým mezi prvním a druhým zápasem na ostravském ledě zlepšil ještě v jedné podstatné oblasti, a to ve hře nervů. Těmi se vítkovičtí borci v čele s jejich lídrem Dominikem Lakatošem nechali zcela pohltit.

Druhý tým základní části rozklížil zejména brněnský „podrývač“ Kristián Pospíšil, jehož lehké postrčení v bruslařském souboji na začátku třetí třetiny zavinilo, že domácí hráč prudce naboural do vlastního gólmana a Stezka po knockoutu zůstal ležet na zádech. Pospíšil musel podstoupit bitku a spolu s mstitelem Patrikem Kochem byl vyloučen na pět minut, což ale byl pro hosty více než přijatelný výsledek. Vítkovice z jeho provokace neměly ani přesilovku.

Dominik Furch zasahuje lapačkou proti Vítkovicím.

„Je to hra emocí, ty rozhodují, ať dobré, nebo špatné. Kdo je udrží, ten postoupí,“ pronesl Lakatoš. „My jsme odehráli výborné utkání. Spousta zblokovaných střel, spousta šancí. Dát na led správné emoce, zopakovat náš výkon a dopadne to, jak má,“ řekl před cestou do Brna.

Na bitvu se tam budou těšit i domácí. „Možná to bude ještě vyhecovanější. I teď se ve třetí části už šlo více do těla. Byly tam hraniční fauly, začalo se to více řezat, to je play off hokej. Patří to k tomu,“ očekává Horký.