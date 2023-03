Vítkovičtí mají první bod. Vést v sérii je moc pěkný pocit, říká Mueller

„Čekali jsme těžký zápas a to se potvrdilo. Snažili jsme se držet taktiky. Je to moc pěkný pocit, vést v sérii, ale další zápas to bude zase od nuly,“ upozornil Peter Mueller na fakt, že se oba celky střetnou v Ostravar Aréně již v sobotu (od 19.00).

Téměř vyprodanou halu rozjásal poprvé ve 13. minutě Roberts Bukarts, který přesně uklidil Muellerovu přihrávku. Podruhé se Vítkovičtí radovali z branky po dalších 35 sekundách. To překonal Dominika Furcha v brance Komety střelou po ledě Jakub Kotala.

Brankář Komety Dominik Furch zasahuje.

„Utkání rozhodly dva slepené góly. Dobrý tým by neměl dostat branku z dalšího střídání po inkasovaném gólu,“ mrzelo brněnského trenéra Patrika Martince.

„My měli dlouhou pauzu, Brno bylo rozehrané. Byli jsme zvědaví, co to s námi udělá. Ale šli jsme do dvoubrankového vedení, to asi rozhodlo,“ potvrdil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Hosté se dvakrát dokázali vrátit do zápasu. Poprvé snížili v polovině duelu po důrazném počínání Zdeňka Okála v brankovišti, a když prohrávali 1:3, přesnou ránou dal Brnu naději obránce Marek Hrbas. Vítkovičtí se pak sice mohli uklidnit v přesilovce, kterou hráli v polovině třetí třetiny, jenže i když si vytvořili ohromný tlak a Peter Krieger trefil horní tyč, čtvrtou branku nepřidali. „Chyběl tomu opravdu jen ten gól,“ posteskl si Mueller.

„Chtěli jsme zabodovat, protože jsme byli rozehranější. Ale dostali jsme dva góly, pak nás to stálo hodně sil,“ povídal brněnský obránce Marek Ďaloga. V posledních dvou minutách Kometa zkoušela hru bez brankáře, ale bez úspěchu. „Vítkovice dobře brání modrou, chytal jim výborně brankář,“ ocenil Ďaloga Aleše Stezku.