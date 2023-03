ONLINE: Čtvrtfinále startuje. Vítkovice hostí Kometu, Pardubice čeká Olomouc

„Favorit nejsme v žádném případě. Přemýšlet tak je cesta do pekel. Favorit je každý, kdo do play off postoupí. Liberec, Hradec, Třinec, Sparta, Brno, to jsou všechno strašně silná mužstva. Kdokoliv chytne formu, může kohokoliv porazit,“ odrážel kouč Dynama Radim Rulík predikce o tom, že jeho tým je největším aspirantem na mistrovský titul.

Východočeši také po zisku Poháru Jaroslava Pouzara jen ztráceli body: „Jak nebyl výkon stoprocentní, bylo to hned znát. Prohrávali jsme zaslouženě. Byl to pro nás pro všechny jasný vzkaz, že pokud na ledě nenecháme všechno a nebudeme působit jako tým, bude to s každým strašně těžké. Neuspěli bychom a to můžeme mít v sestavě jakákoliv jména,“ dodal Rulík.

„I v předkole šlo vidět, že nezáleží na tom, kolikátí jste. Proto jsme po základní části udělali čáru,“ přiblížil nastavení týmu útočník Lukáš Sedlák. „Zápasy jsou vyrovnané a nám je úplně jedno, jestli jsme favorit, nebo outsider.“

Obzvlášť když proti Pardubicím stojí nepříjemní Hanáci, kteří několikrát v sezoně takticky zvládli souboje s těžšími soupeři. Dynamo v sezoně obrali jednou.

„Rádi bychom teď využili jejich delší herní absenci,“ poznamenal brankář Mory Branislav Konrád, jenž vychytanou nulou pomohl Olomouci k postupu z předkola proti Karlovým Varům (3:1 na zápasy).

K čistě moravskému duelu se schyluje ve Vítkovicích. Ty vyzvou Kometu, s níž úvodní duel v základní části prohrály, posléze už však pouze vítězily.

„Jak to ale v play off už bývá, každý zápas bude na krev a rozhodnou detaily,“ upozorňuje hlavní trenér Ostravanů Miloš Holaň. Jeho svěřenci stejně jako Pardubice nehráli soutěžní utkání od 5. března.

Naopak Kometa tak dlouho nečeká, v neděli ukončila sérii s Mladou Boleslaví (3:1 na zápasy) a je rozehraná. „Kluci si vyčistili hlavu, odpočinuli a jsou natěšení i připravení na další sérii,“ vzkazuje soupeři asistent Jaroslav Modrý. „Teď už si nevybíráte a zůstávají jen silné týmy. Je na nás, abychom eliminovali jejich přednosti. Zbraní mají víc.“

Zároveň od Ridery čeká v porovnání s Bruslaři rozdílný styl. „Je tam menší led, což vyhovuje jejich fyzickému pojetí. Bude to hodně o osobních soubojích a hře s pukem,“ dodává Modrý a vyzdvihuje rozdílové hráče protivníka. Třeba i Petera Muellera, jenž v Brně odehrál čtyři sezony.