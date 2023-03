Střety rabiátů i souboj stylů. Pět důvodů, proč sledovat moravskou bitvu

1. Muellera ubráníme, nedáme mu prostor

„Jak jinak,“ vydechl Peter Mueller poté, co výsledek předkola postavil Vítkovicím do cesty „jeho“ Kometu. Americký ostrostřelec strávil v Brně čtyři sezony a pokaždé byl mužem, kolem něhož se točilo vše. Byť jej v letošním ročníku trápila zranění, jen těsně si neudržel bilanci bodu na zápas, když v 36 zápasech bodoval za Vítkovice 35krát.

Osmý hráč draftu NHL roku 2006 ani po letech nepřestává udivovat extraligu vynikající střelou a čichem na góly. Brněnský obránce Michal Gulaši dlouholetého parťáka dobře zná a avizuje, že se defenziva Komety má na pozoru a ví, jak na něj. „Nesmíme ho pustit do střel, do brejků. On to jinak promění tou svou ranou,“ popisuje bek.

Peter Mueller si připravuje kotouč na střelu.

S tím souhlasí i hokejový expert Roman Málek. Jen nevěří, že to na superstar bude stačit. „S Muellerovou kreativitou a vynikajícím hokejovým myšlením je jedno, že ho znají. On si vždy místo k palbě najde. Brno tak musí navázat na základní část a nesbírat vyloučení, aby mu tyto možnosti nabízelo co možná nejméně. Ve hře pět proti pěti je totiž v extralize i pro takové hráče jako on velmi těžké se prosadit,“ rozvádí Gulašiho myšlenku.

2. Zkušený Furch vs. hladový Stezka

Souboj statisticky vůbec nejlepšího proti čtvrtému muži s lapačkou slibuje parádní sérii z pohledu spektakulárních zákroků. Brněnský Dominik Furch se s Alešem Stezkou napřímo poperou o místo v národním výběru pro mistrovství světa.

Šestadvacetiletý Stezka si v sezoně užil víc vítězství a na rozdíl od dvaatřicetiletého Furcha oblékl reprezentační dres ve třech utkáních na Švédských hokejových hrách. „Kdyby mě nutili si jednoho vybrat, volil bych Stezku, protože ještě nemá všechny tituly a nebyl na mistrovství. Může tedy mít větší hlad po úspěchu. Rozhodně bych ale raději počkal na výsledek série,“ rozebírá bývalý brankář Vítkovic Málek.

Brankář Komety Dominik Furch zasahuje proti střele boleslavského útočníka Tima Söderlunda.

Nicméně Furch jde do bitvy o Moravu fantasticky naladěný. S úspěšností zákroků 95,77 procenta absolutně zdeptal Mladou Boleslav. „Jestli udrží formu, kterou předváděl v předkole, budou to mít Vítkovice hodně těžké. Zkušenosti jsou na Dominikovi vidět a důkazem toho bezpochyby je, že už s blížícím se play off jeho úspěšnost zákroků stoupala,“ všímá si expert.

3. Lakatoš si něco vyslechne a zakusí. I od Pospíšila

Šikovné ruce, hokejové myšlení a také pořádně horké hlavy. Rabiáti Dominik Lakatoš a Kristián Pospíšil jsou takříkajíc ze stejného těsta. Galantnost tihle urputní srdcaři na ledě fakt neznají.

Vítkovický Lakatoš si v sezoně odpykal jeden trest do konce utkání, na zápas si drží více než minutu na trestné lavici. Pospíšil si větší postih v devatenácti utkáních nevykoledoval, průměrně však má na utkání ještě o pár sekund u trestoměřičů více než raubíř z Ostravy. „To je lákadlo série a moc se na oba těším. Tihle hráči umí zbláznit tým a vytáhnout ho z bryndy. Takové hokejisty potřebujete. U obou ale platí, že když je trenéři neukočírují, budou kontraproduktivní,“ varuje před excesy „provokatérů“ Málek.

Brňané žijí v přesvědčení, že svého zlobivého muže zocelili předkolem. „Pospec si to teď zažil a na konci už v tom uměl chodit docela dobře. Je nachystaný. O Lakym víme, že mu sem tam rupne v hlavě, takže si zřejmě v průběhu série něco vyslechne a zakusí. V play off se prostě dělá všechno pro vítězství,“ přiznává Gulaši.

4. Tvořit, nebo bořit? Výměna herních stylů svědčí oběma

Při posledním měření sil v předkole před dvěma roky se Kometa snažila prezentovat kombinační útočnou hrou a především obávaná první formace s Petrem Holíkem, Martinem Zaťovičem a právě snajprem Muellerem trávila spoustu času v obranném pásmu soupeře. Vítkovice tehdy spoléhaly na „tvrzení muziky“ a byly považovány za tým, jenž hru spíše boří.

Ostravané však razantně změnili tvář a jsou mezi nejpilnější pětkou, co se týče střelby, počtu branek a dalších faktorů, jež ukazují, že nyní spíše tvoří. „Vítkovice přidaly nástavbu v podobě tří silných útočných řad. Každá z nich může rozhodovat a nyní se prezentují pro mě krásným, celoplošným hokejem,“ shrnuje Málek.

Brněnský útočník Kim Strömberg (22) se raduje z gólu do sítě Mladé Boleslavi.

Kometa se naopak často uchyluje k tvrdé obraně hubených náskoků a soustředí se zejména na proměňování přesilovek, v nichž je opravdu smrtící. „Máme výborného brankáře a vytvořili jsme pevnou obranu. Útok se navíc umí prosadit a tak nám to nyní vyhovuje. Když se podařilo přizpůsobit se systému hry, zjistili jsme, že nám to může nést vytoužené výsledky,“ povídá Gulaši.

5. Brněnský chachar chce dobýt své město. Už potřetí

Bek Komety je chachar, tedy rodilý Ostravan. Vítkovičtí Richard Jarůšek s Lukášem Klimešem se naopak narodili v Brně. „Už to neberu jako prvně, tehdy mi to vadilo a byl jsem nervózní. Zapomenout na svůj původ ale nejde. Mám celou velkou rodinu v Ostravě, vyrostl jsem ve Vítkovicích, a když už je potřetí mám vyřadit, tak člověku zbývá jen kyselý úsměv. Co se dá dělat, stejně se na to těším,“ hlásí 36letý veterán.