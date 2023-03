Odveta za starou křivdu vynesla Kometě postup přes Mladou Boleslav

Na stadionu, na který před patnácti lety nebyli vpuštěni a před nímž pak protrpěli vyřazení v semifinále první ligy, pomohli v neděli příznivci své Kometě k postupu přes Mladou Boleslav z předkola do čtvrtfinále extraligy. Ve čtvrtém utkání série vyhráli brněnští hokejisté na ledě soupeře 5:1 a celkově 3:1 na zápasy.

„Nazval bych to po dlouhé době zadostiučiněním na třináctý pokus,“ pronesl po zhlédnutí zápasu brněnský fanoušek Dušan s odkazem na to, že Kometě se na ledě dávného rivala podařilo zvítězit po sérii dvanácti proher.

33,3 procentuální je úspěšnost Komety v přesilovkách v předkole. Proměnila jich pět

Nyní se může v další fázi play off těšit buď na střet s Vítkovicemi, nebo se Spartou. Jméno soupeře pro čtvrtfinále se Kometa dozví v úterý večer podle výsledku série Liberec–Plzeň. Pokud uspějí Bílí Tygři, začnou Brňané další sérii v pátek ve Vítkovicích, pokud svůj obrat dotáhne do postupového konce Plzeň, vrátí se Kometa k další z bitev v play off na Spartu. Tohle čtvrtfinále by v Praze odstartovalo v neděli.

„Člověk si nevybere. Zase do toho nepůjdeme jako favorit a zase budeme chtít vyhrát,“ řekl Patrik Martinec, kouč brněnského mužstva. Podobně opatrný byl i před předkolem. Kometa totiž měla se svým dávným rivalem nejen nevyřízené účty, ale i dlouhou řadu nezdarů, s nimiž musela skoncovat, nechtělali zítra podstoupit doma rozhodující pátý duel. V Mladé Boleslavi uspěla naposledy v říjnu roku 2017, následovala dlouhá šňůra proher. Poslední z nich přišla v sobotu, když soupeř výhrou 2:1 odvrátil vyřazení. Nakonec ho oddálil jen o jeden den.

Kometa se v neděli vrátila na led soustředěnější v obraně a opět úderná v přesilovkách. Po dvou třetinách vedla 4:0, svůj postup si hlídala, i vývoj jí šel na ruku. Při jejím vedení 2:0 měli domácí velké šance na snížení, místo toho brněnští borci podnikli brejk a Jakub Flek ho téměř až z rohu zakončil odrazem z nahození o domácího hráče do sítě.

„Bylo důležité, že jsme dali první dva góly a zatlačili jsme Boleslav psychicky ke zdi. Od toho se pak odvíjel celý zápas. Před play off jsme z ní měli velký respekt, protože nás v sezoně čtyřikrát porazila. Šli jsme do toho se vší vážností a jsme rádi, že se nám podařilo postoupit,“ zhodnotil poslední krok do čtvrtfinále kouč Martinec.

Znovu v brněnském dresu exceloval brankář Dominik Furch, s úspěšností zákroků 95,74 % nejlepší gólman předkola. Ve čtyřech duelech inkasoval pouze šestkrát. To jeho fantastický zákrok lapačkou z konce utkání číslo dva, v němž Kometě zachránil výhru 2:1, se dá označit za zlom v celé sérii.

„Připustili jsme však na něho spoustu střel, obranu musíme zlepšit,“ uznal Martinec.

Ať se Kometa utká s Vítkovicemi, nebo se Spartou, půjde o protivníka, přes kterého je zvyklá v play off postupovat. Spartu překročila celkem třikrát, Vítkovice dvakrát. S nimi má také nejčerstvější zkušenost – v předkole v roce 2021 s nimi otočila sérii z 0:2 na 3:2 na zápasy.