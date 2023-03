ONLINE: Vary v boji o mečbol rychle skórují. Boleslav a Plzeň čelí vyřazení

V sobotu se z postupu do čtvrtfinále hokejové extraligy radoval Třinec, v průběhu nedělního večera mohou Slezany z předkola play off následovat další dva týmy. Liberec usiluje o konec série v Plzni, kde hraje od 17 hodin. Kometa by také ráda uspěla, jenže na ledě neoblíbené Mladé Boleslavi se jí dlouhodobě nedaří – zápas startuje v 18:00. Karlovy Vary hostí v bitvě o mečbol Olomouc. Všechny duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.